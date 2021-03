„Jedná se o správný krok. Je to odborník na svém místě, kdokoliv jiný by situaci v sezoně nezlepšil. Nevidím moc kandidátů, kteří jsou na toto místo vhodní. Asi by se do toho ani nikdo nehrnul,“ domnívá se vůbec první reprezentant v dresu Zlína Miroslav Michalovský.

S jeho slovy souhlasí také jedna z legend zlínského hokeje Horst Valášek. „V první řadě je to o hráčích, nikoliv trenérovi. Navíc přišly nemoci, zranění, nebyl dostatek náhradníků,“ zmínil Valášek faktory, na které zlínský výběr doplatil.

O kvalitách současného trenéra Zlína je přesvědčený také Martin Hosták, ještě nedávno generální manažer Beranů a nyní spolukomentátor České televize. „Odvedl spoustu práce, stále má týmu co dát. Myslím si, že v klubu mu věří, což se ukázalo a kluci za ním půjdou,“ vyjádřil se bývalý šéf Beranů v letech 2017 až 2020.

Z trenérského trojlístku bylo ale dosud oficiálně stvrzeno pouze působení Roberta Svoboda, o budoucnosti asistenta Martina Hamrlíka a trenéra brankářů Richard Hrazdiry se teprve jedná. „Zpravidla to bývá tak, že hlavní trenér si realizační tým vybere podle svých představ. Nevidím důvod, proč by si Martina neměl nechat. Změnu nepředpokládám,“ cítí Hosták.

„Vztahy mezi nimi podrobně neznám, na výměně bych ale netrval. Jde hlavně o to, aby každý z hráčů odevzdal nejvíce, co v něm je,“ dodává jednoznačně Valášek.

Potenciální odchod této dvojice za důležitý nepovažuje ani Miroslav Michalovský. „Pokud si vyhovují, těžko se do toho bude zasahovat. Když by měla přijít hokejová osobnost typu Petra Čajánka, tak by ani nedělalo dobrotu, aby někdo z legendárních hráčů šel do pozice asistenta. Na druhou stranu změna někdy může přinést ovoce,“ snaží se rovněž bývalý generální manažer Beranů dívat na celou situaci z více pohledů.

Ještě před oficiálním podpisem Svobody se přitom spekulovalo o i o jiných jménech pro nového hlavního trenéra. Nejčastěji skloňovanou osobu se stal právě bývalý legendární útočník Petr Čajánek. „Pro mě bylo překvapením, že zůstal Robert, slyšel jsem spoustu jiných jmen. Zda by však Čajánek byl tím pravým, netuším. Něco by ale vykonávat mohl. V první řadě musí stoprocentně chtít, pro něco se rozhodnout. Možná má více aktivit, což ale pro zlínský hokej není dobré,“ myslí si Valášek.

„Fanoušci by ho určitě přivítali, mohl by to být nový impuls. Záleží však, jak dlouho by to vydrželo. Jestli by byl správný kouč, nikdo nemůže říct. Zatím netrénoval, nemohl se v této pozici projevit,“ doplnil Michalovský.

„Nikde není záruka, že lepší hráč musí být nutně vynikající trenér. Potřeba jsou zkušenosti! Postavit se na střídačku jako hráč je jedna věc, jako trenér druhá. Napřed by si měl projít praxí. Nevím, jak je na tom s licencí. Ale ta se neuděluje jenom tak,“ poukazuje 66letý Michalovský na náročnost složení zkoušek.

I pro Hostáka byla spekulace směrem k Čajánkovi překvapivé. „Nevím o tom, že by měl ambice takového rázu. Vždycky totiž chtěl, aby ve Zlíně vzkvétala mládežnická základna.“

Všichni oslovení experti přitom před sezonou nečekali, že právě Berani budou nakonec brát až předposlední místo. „Mužstvo není hokejově špatné, ale je tam hodně starších hráčů, kteří jsou tam dlouho. Někteří se nezlepšují. Jeden z nich měl být tahounem, mluvilo se o přestupu, ale nevím, co na tom bylo pravdy. Cítit bylo i zranění Kašíka. Hufa znám hodně dlouho a fandím mu, ale ještě to úplně není hotový brankář,“ vidí bývalý gólman Horst Valášek ještě prostor na zlepšení u brzy 22letého brankáře z Přílep.

„Těch faktorů se objevilo více. Kádr byl relativně úzký, s financemi to také nebylo růžové. Do toho měli spoustu zraněných hráčů. Pozitivem je, že prostor dostali mladí kluci. Ve Zlíně jsou určitě všichni rádi, že nesestupová sezona skončila,“ cítí Hosták.

Za ztrátou pozic je podle expertů také předsezonní konec opor. „Odešli dobří hráči jako Freibergs, naopak někteří se nepotkali s ideální formou a do toho zranění. Chyběli rovněž doma diváci, kteří jsou tradičně šestý hráč v poli. Své sehrála i nelehká ekonomická situace. Když berou hráči o čtyřicet procent méně, to také není nic radostného,“ dodal Michalovský, podle kterého klub jako Zlín generálního manažera potřebuje. „Tento poste je třeba dořešit, klub musí mít muže se zodpovědností. Všichni odpovídají za všechno a zároveň za nic. Kolektivní odpovědnost není dobrá,“ uzavírá Miroslav Michalovský.

KOMENTÁŘ

Nic si nenalhávejme, letošní sezona Beranů prostě nebyla dobrá. A to nejen výsledkově, ale herně. Zlínští pokulhávali, v mnoha zápasech byli „přestříleni“. Když se to sečte, pro leckoho to může být jasná rovnice na odvolání Roberta Svobody. Vedení se však zachovalo jinak.

Správně.

Letošní sezona byla specifická až mimořádná. A právě celý tým okolo 53letého kouče na ni z celé extraligy možná doplatil nejvíce.

Tím, že během přerušení soutěže se choval zodpovědně a netrénoval za hranicemi země, ani na uzavřených zimácích.

Tím, že se nemohl spolehnout na tradičně bouřlivé publikum, které by některé výkony a výsledky prostě a jednoduše nedovolilo.

Tím, že tento hokejový ročník pro ně byl po zdravotní stránce zakletý. Když už to v období vánoc a krátce po nich vypadalo, že marodka se pomalu vyprazdňuje, tak v lednu přišly další těžké rány, které na měsíc ze hry vyřadily Tondu Honejska či do konce sezony Kubu Hermana. Celou čtvrtinu soutěže vynechal Bedřich Köhler.

Když se k tomu všemu připočte odchod dvojice Freibergs - Claireaux, která v uplynulé sezoně dohromady nasbírala 53 bodů, neměl to Robert Svoboda vůbec snadné.

Příští extraligový ročník bude velmi důležitý. U rozšířené soutěže přímo spadne poslední tým, předposlední sehraje baráž. A to zajisté nejsou místa hodna zlínského hokeje.

Základem bude, aby tým zůstal zdravý. Nesmí se však zapomenout ani na vhodné posílení a rozšíření kádru, na kterém snad vedení už pracuje. Za této konstelace budou Berani vedení Robertem Svobodou schopni předkola play-off.

Nic horšího už není přípustné!