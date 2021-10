Berani se ani jednou za devět zápasů nedostali do vedení, hned třikrát inkasovali už do třetí minuty. Dvakrát přitom po pouhopouhých 22 vteřinách zápasu. „Když pokaždé musíte dotahovat, tak pro hráče je to hodně psychicky náročné. Soupeři si navíc o to více na vás věří. Zda je chyba v koncentraci, nebo něčem jiném, však nedokážu odhadnout,“ glosuje bývalý generální manažer klubu Martin Hosták.

„Psychice to rozhodně nepomůže, kluky to pak ubíjí. Může se to stát, ale nikoliv devětkrát. Je potřeba si na to dát pozor,“ velí mistr extraligy ze sezony 2003/2004 Lubomír Vosátko.

Jasno naopak má další bývalý manažer klubu Miroslav Michalovský. „Dávám to za vinu trenérům. Je jejich práce, aby donutili hráče si pohlídat začátek. Hned naopak prohrávají a dostávají se pod tlak. Zvláště za takové situace je potřeba udržet vyrovnaný stav co nejdéle. Hráči si poté začnou věřit a opadne nervozita,“ vidí Michalovský cestu ke zlepšení.

2. NEJHORŠÍ DEFENZIVA

Ševce nezdobí ani bilance inkasovaných branek, po neúplném devátém kole nejvyšší soutěže disponují nejhorší obranou soutěže – aktuálně mají na kontě 33 inkasovaných branek.

„Defenziva není pouze hra obránců a gólmana, ale celého týmu. Když si tým nevěří, projeví se to v chybách obrany. Kašík navíc není tím brankářem, jakým býval,“ míní Michalovský.

„Brankářům bych to za vinu nedával,“ oponuje Vosátko, kterého spíše děsí průměr 3,6 inkasovaných branek na zápas. „Je to skutečně moc. Sice je slušné, že mužstvo nejlépe zvládá oslabení v soutěži, ve hře pět na pět však tolik branek dostávat nemůže. Je to špatně,“ trápí někdejšího obránce.

3. ZRANĚNÍ OPOR

Velká marodka Berany trápila už v uplynulé nesestupové sezoně. Bohužel se přenesla i do nového ročníku. Hned v úvodním zápase kvůli problémům s kolenem musel odstoupit Ondřej Němec, pouhé dva zápasy odehrál loňský nejlepší střelec Vopelka. Do čtyř zápasů nezasáhl nejproduktivnější hráč Beranů uplynulého ročníku extraligy Honejsek. Letos už chyběli také Ferenc, Kašík, Fořt nebo Okál.

„Vypadli hráči, kteří měli tým táhnout. Zlín navíc nemá tak široký kádr, pro mužstvo je to bolestivá ztráta. Díky tomu se více zapracovávají mladí, tým však nemůžou táhnout,“ míní Vosátko.„Musíte brát v úvahu, zda máte kam sáhnout. Když se Třinci nebo Spartě zraní jeden dva beci, tak je snadno nahradí. Zlín naproti tomu disponuje úzkým kádrem, před sezonou spíše oslaboval. Každý chybějící hráč jako Ondra Němec, Tonda Honejsek nebo Fořťák potom chybí,“ uvědomuje si Hosták.

Absence hráčů naopak tolik nepřeceňuje Michalovský. „Když například vezmu Němce, tak i přes jeho výbornou kariéru si nemyslím, že by hru zásadně měl ovlivňovat. Vopelka a další nejsou extra hráči typu Gulaše, Řepíka či Holíka,“ poukazuje na lídry soutěže.

4. ABSENCE KANONÝRA

Beranům vyšel příchod slovenského dua Tomáše Mikúše (2+7) a Petera Tršky (2+6). Pokud bychom dali zapomenout na galapředstavení Bedřicha Köhlera v Liberci, který v zápasech jinak střelecky mlčí, tak Zlínu zatím chybí střelec. Nikdo jiný zatím nepokořil metu tři a více branek, dosud se kupříkladu netrefil Šlahař.

„Je pravda, že do Budějovic přišel Gulaš, Olomouc má zase Krejčího. Zlín to ale má postavené trochu jinak, vždy to bylo kompaktní mužstvo, sázelo na odchovance. Trochu mě mrzí odchod Ondera (Jiří Ondráček – pozn. red.), který byl lídr v kabině. Na druhou stranu to ale nebyl hráč, který by dal 30 gólů za sezonu,“ vnímá Hosták situaci neprobuzených střelců.

Podobně to vidí také Lubomír Vosátko. „Mužstvu momentálně chybí hráč, který by dával důležité góly. Někdo, kdo by utkání dokázal strhnout.“

5. MÉNĚ FANOUŠKŮ NA STADIONU

Můj dům, můj hrad. Toto přísloví v hokejové extralize zvláště platilo pro zlínský Zimní stadion Luďka Čajky. Zlaté pořádky se ale i vinou situace z poslední doby mění, na natřískaný dům zapomeňte. Nejvíce diváků na stadion si fanoušci našli hned v úvodním zápase s Litvínovem, kdy se dostavilo 3 452 platících diváků. Hned ve třech z pěti zápasů se však návštěva nepřehoupla ani přes tři tisíce diváků.

„Když jsme tady hrávali a na zápas přišlo 4 500 diváků, tak to bylo špatné. Teď na zápasy chodí o téměř dva tisíce diváků méně. Věřím, že si však zlínští fanoušci najdou cestu zpátky. Spousta hráčů si ještě pamatuje, kdy je fanoušci ve velkém hnali za vítězství,“ připomíná Vosátko, pamětník napěchovaných ochozů.

Logické vysvětlení nastínil Michalovský. „V době pandemie se snížily příjmy, některé věci se musely omezit. Když se navíc nedaří, tak se to právě nabízí jako nejjednodušší možnost, jak ušetřit. Hodně mě například překvapil úbytek v Plzni, kde v průměru nechodí ani tři tisíce diváků,“ vyzdvihuje další z tradičních zaplněných hokejových stánků.