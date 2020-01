„Samozřejmě z toho mám velkou radost. Těším se. Bude to ukončení mé kariéry,“ poznamenal dvojnásobný extraligový šampion z let 2004 a 2014.

#youtube|4O9t9Yl2yfc|18s#

Odehrál nejvíc zápasů za jeden klub

Železný muž. Ironman. To je Petr Leška. S 1156 odehranými zápasy za Zlín, Spartu a Plzeň je v extralize celkově třetí. Ve Zlíně jich odehrál 1080, což je nejvíc utkání za jeden klub v extralize. Druhý je Martin Hamrlík (968), třetí Miroslav Okál (824), čtvrtý Jaroslav Balaštík (775) a pátý Petr Čajánek (770).

„Hokej jsem hrál pro vítězství a tituly, ne pro počet odehraných zápasů,“ poznamenal skromně Leška, z jehož dosažené mety má prý větší radost otec než on sám.

„Asi je na to více hrdý než já, pro něj to nyní znamená asi více než pro mě. S odstupem času si toho možná budu vážit více,“ připustil otec dvou synů Kristiána a Ondřeje.

Rekord v počtu odehraných zápasů v řadě: Cením si toho

V počtu odehraných zápasů v řadě překonal sám sebe. Nyní vládne 593 zápasy za sebou bez přerušení (30. října 2005 až 23. března 2015, než ukončil kariéru). Kdoví, jak by sérii natáhl, kdyby mu v play-off 2005 litvínovský Daniel Branda nezlomil nohu. Do té doby totiž odehrál 428 zápasů v řadě během sedmi let (27. března 1998 až 9. března 2005).

„Člověk musí mít i štěstí a já musím zaklepat, že se mně zranění vyhýbala,“ pochvaloval si Leška.

„Cením si toho, samozřejmě. I tréninků jsem vynechal málo. Proto mně to připadá normální. Někdo je ke zraněním náchylný víc,“ usmíval se zlínský ironman.

Podle mnohých mu prý pomohl úsporný styl hokeje. Technicky založený hokejista se osobním střetům vyhýbal. Hrál chytře a předvídal.

„To si nemyslím. Je to velmi individuální a člověk k tomu asi musí mít nějaké předpoklady. Hodně je to o zdraví a o tom dokázat se přizpůsobit. Hokej se vyvíjí, nedokážu posoudit, zda k lepšímu, či k horšímu, a člověk na to musí reagovat,“ myslí si Leška.

Nasbíral nejvíc kanadských bodů v samostatné české extralize

Vládne historickému pořadí kanadského bodování v rámci samostatné české extraligy s 909 kanadskými body (281+628). Až za ním jsou Jiří Burger (802), či Richard Král (796).

„Samozřejmě z toho mám radost, ale nic se nerovná týmovému úspěchu. Hokej je prostě kolektivní sport, takže ten týmový úspěch si člověk užije mnohem víc než ten osobní,“ tvrdil Leška.

„Myslím, že se najde někdo, kdo mě překoná. A v případě kanadských bodů určitě,“ věští Leška, který v 39 letech ukončil kariéru.

Patří mu i extraligové rekordy v počtu nejvíce přesilovkových asistencí v kariéře (215), které nasbíral převážně v dresu Zlína, ale také Plzně a Sparty. Stejně jako mu patří rekord v počtu přesilovkových bodů (285) za 70 branek a 215 přihrávek. Posbíral také v extralize nejvíc asistencí včetně play-off a play-out (628).

Ostatně, jeho hláška rozhodčím při jednom z neuznaných gólů vešla do dějin spolu s ním. „Hoši, potřebuju nějaké kanadské body, ku…“

Víc netřeba dodávat.

Útočil i na Nového absolutní rekord

Bodově nejúspěšnější sezonu měl v ročníku 2001/2002, kdy si v základní části připsal 68 kanadských bodů za 28 branek a 40 asistencí. Po 14. kole měl Leška 20 bodů (10+10), po 21. kole už odjížděl na reprezentační sraz jako jasný král produktivity s 36 body (13+12). Dokonce se psalo i o překonání absolutního rekordu Milana Nového ze sezony 1976-1977, kdy si tehdy kladenský útočník nasbíral 89 bodů (59+30).

„Na to zatím nemyslím. Snažím se dávat góly a doufám, že mi to vydrží,“ vykládal tehdy Leška, jenž tehdy vytvořil úderné duo s Balaštíkem a Pivkem. Nakonec mu k rekordu ještě 21 bodů scházelo.

„Neexistuje hranice k tomu, jak dobrým se hokejista může stát,“ byla tehdy červeně na bílém napsána rada na nástěnce před kabinou od ruského trenéra Viktora Tichonova.

Leška hranici v extralize posunul výrazně vysoko.

V přípravce měl i 204 bodů!

V přípravce pod vedením trenérské dvojice Ladislav Miklík – Břetislav Pešat začínal jako obránce. Psala se sezona 1982/83, jeho táta zrovna hrál svou poslední prvoligovou sezonu. Petr Leška mladší začínal své první krůčky na ledě Zimního stadionu v tehdejším Gottwaldově. Už o sezonu později ale operoval v útoku a ve 27 mistrovských zápasech třetí třídy nastřílel 41 branek.

V sezoně 1984/85 pak v součtu mistrovských a přátelských zápasů nastřílel 136 branek a posbíral neskutečných 204 kanadských bo­dů! Jednou Uherskému Ostrohu nasázel čtyři góly, jindy Břeclavi zase pět.

„Už tehdy to byl kluk, který rozhodoval zápasy. Petr byl šikovný už od žáků a dostal se až tam, kde je,“ popisuje jeden z jeho tehdejších trenérů Zdeněk Čech, který Lešku vedl společně se svým starším synem Martinem, bývalým sportovním manažerem a trenérem Jiřím Šolcem, Martinem Jenáčkem nebo Petrem Čajánkem.

PROČ SE NA NĚJ NEZAPOMENE?

1. SPOLUPRÁCE S BALAŠTÍKEM

Bylo to osudové spojení, které dlouhá léta vytvářelo noční můru všem extraligovým obranám i brankářům. Levá křídla se vedle nich měnila. Klapalo jim to jak s Pivkem, Veselým a v poslední dekádě i Köhlerem. Mozek Leška akce vymýšlel, Balaštík je realizoval do konce.

2. VĚČNÝ ÚSMĚV NA TVÁŘI

Vysmátý od ucha k uchu na ledě i mimo něj deklaroval svou pohodu. Ale zároveň děsně provokoval i jako by se vysmíval těm, kteří ho neměli rádi.

3. TOUHA PO KANADSKÝCH BODECH

Je to moment, který vždycky pobaví. Po neuznaném gólu v zápase proti Liberci 2. října 2011 přijel k rozhodčímu a řekl: Potřebuji nějaké kanadské body,“ a doprovodil to vulgárním slovíčkem. Do éteru se vše dostalo díky přímému přenosu České televize a mikrofonu rozhodčího.

4. PIRUETY ZA BRANKOU

Stejně jako legendární Gretzky i Leška měl svou vyhlášenou kancelář za brankou. Právě odtud podnikal nejnebezpečnější akce. Zkoušel i piruety, kdy se i s pukem točil kolem své osy, gólmana i soupeře zmátl natolik, že poté podnikl bleskový výpad. Dal z toho i několik gólů. Zlínský stadion tleskal. Vždy tím Leška pobavil.

5. NAHOZENÍ NA MANTINEL

I obyčejné nahození mělo z jeho hole nebezpečný základ. Leška totiž zásadně nahazoval tak, aby se kotouč odrazil přímo před branku, kde měl stát spoluhráč. Další z genialit zlínského virtuose.

6. NAFILMOVANÉ PÁDY

Herec, který skáče rybičky a simuluje. Tuhle nálepku měl až do konce kariéry. Byť posledních pár let to neměl zapotřebí. Dřív se tím ovšem netajil. „Přestanu padat, až rozhodčí konečně začnou trestat nedovolené zákroky,“ prohlásil kdysi.

7. KONFLIKT S TONEM

V roce 2007 měl incident s Tonem, kdy jej tehdy sparťanský útočník srazil k zemi v přerušené hře. Na ledě to tehdy vřelo, ale postupně emoce vychladly.

CO O LEŠKOVI ŘEKLI JINÍ?

„Ke své hře jsem potřeboval chytrého a kreativního centra, kterým Petr byl. V mé kariéře mi hrozně moc pomohl, dodnes se stýkáme a považuji ho za jednoho ze svých nejlepších kamarádů.“ ⋌Jaroslav Balaštík

„Lešoun dělal celou pětku. Geniální hráč, kdyby šel omladit, bude dobrý i teď. Ne-li zase nejlepší. Lidsky jsme si všichni sedli, nebyli jsme věkově vzdálení, fungovalo nám to i na ledě.“ ⋌Martin Hamrlík

„Mozek celé pětky. Velmi chytrý, až vyčůraný hráč. Dokázal zblbnout až tři hráče najednou. V hlavě to měl srovnané. Věděl, co chce. V hokeji, i v životě.“ ⋌Ernest Bokroš

„Už od žáčků, než jsme se přestěhovali do tehdejšího Gottwaldova, už rok předtím chodil v Chomutově na led. Až tady ale začal hrávat. Bylo vidět, že už tehdy něco odkoukal od tatínka a svou dobrosrdečnost zdědil od maminky. Je jasné, že rodina na něj měla vliv.“ Petr Leška st.

VIZITKA PETRA LEŠKY

Narozen: 16. listopadu 1975 v Chomutově. Číslo dresu: 19. Hůl: Levá. Přezdívka: Lešoun, Leša

Kariéra: Rögle (1992/1993), Surrey Flint Generals (1994/1995) Zlín (1995-2002), Plzeň (1997/1998), Sparta Praha (2002/2003) Zlín (2003-2005), 2005/2006 (Petrohrad, Söderrtälje, Zlín), 2006 – 2015 (Zlín).

Největší úspěchy: 2x mistr extraligy se Zlínem (2003/04, 2013/14) 3x vicemistr se Zlínem (1998/99 a 2004/05, 2012/13), 2x 3. místo (2001/02 se Zlínem a 2002/03 se Spartou).

Osobní úspěchy: vstoupil jako 60. člen do Klubu ligových střelců (250 gólů), 2001/02 se stal vítězem kanadského bodování.

V reprezentaci: 15 zápasů – 4 góly.

Premiérový zápas v extralize: 12. září 1995, 2. kolo: Zlín – Slavia 2:5

Premiérová branka v extralize: 3. října 1995, 9. kolo: Sparta – Zlín 4:5

HATTRICKY PETRA LEŠKY

VE ZLÍNĚ V ZÁPASE EXTRALIGY

37. kolo: 22. 1. 1997 Sparta – Zlín 9:5

34. kolo: 5. 1. 2001 Zlín – Kladno 6:1

5. čtvrtfinále: 9. 3. 2004 Zlín – Třinec 8:3

22. kolo: 14. 11. 2008 Zlín – Třinec 7:4

NEJVÍCE BODŮ PETRA LEŠKY VE ZLÍNĚ V ZÁPASE EXTRALIGY

6 KANADSKÝCH BODŮ

15. kolo: 19. 10. 2001 Havířov – Zlín 4:9 (2+4)

5 KANADSKÝCH BODŮ

7. kolo: 3. 10. 2010 Zlín – Litvínov 10:2 (2+3)

4 KANADSKÉ BODY

48. kolo: 17.2. 2004 Zlín – Kladno 5:0 (0+4)

1. čtvrtfinále: 4. 3. 2005 Zlín – Litvínov 5:0 (1+3)

6. kolo: 21. 9. 2008 Zlín – Liberec 6:3 (0+4)

22. kolo: 14. 11. 2008 Zlín – Třinec 7:4 (3+1)

46. kolo: 30. 1. 2009 Zlín – Slavia 4:3 SN (1+3)

BODOVÉ SÉRIE PETRA LEŠKY

11 zápasů (2001/2002) 17 bodů (7+10)

11 zápasů (2010/2011) 18 bodů (7+11)