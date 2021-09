„Byli jsme 32 vteřin od úplného vítězství, dva body jsou pro nás ovšem i tak extrémně cenné," pochvaluje si 54letý trenér premiérovou výhru svých svěřenců v letošním ročníku Tipsport extraligy.

Důležitou pasáží střetnutí byla úvodní třetina duelu. Berani zkraje střetnutí ubránili dvouminutovou přesilovou hru domácího mužstva, během prvních deseti minut se navíc dokázali vymanit z tlaku Liberce bez jediné újmy. A to i díky znovu skvělé opoře v brankovišti. „Vstup do zápasu se nám povedl a Libor Kašík nás podržel v inkriminovaných situacích," opětovně chválil 29letého gólmana.

Jeho svěřenci do třetího dějství vstupovali se ztrátou 0:1, navíc se museli ubránit početní převaze Tygrů. Poté ale i díky galapředstavení Bedřicha Köhlera dokázali se soupeřem srovnat krok. „Před třetí třetinou jsme si říkali, že musíme víc střílet a kluci si to vzali k srdci," těšilo lodivoda Beranů.

Do Liberce přitom odjížděl s větší marodkou, než jaká byla v neděli proti hradeckému Mountfieldu. Ke kvartetu Němec, Ferenc, Honejsek, Vopelka nově přibyl útočník Okál a obránce Gazda. „Chybí nám šest lidí ze základní sestavy, což je šílené," posteskl si Robert Svoboda.

Vinou zranění se Berani museli poohlédnout po posilách. Do Liberce odcestoval někdejší hráč Havířova Radek Veselý a kmenový hráč Přerova Robert Černý. „Bez nadsázky to jsou pro nás v této chvíli posily. Radek otočkou parádně přichystal třetí branku Béďovi, má extraligové parametry. Stejně jako Robert. Už mají něco za sebou," vidí přínos obou borců do zlínského mužstva.

Ze zápasu byl naopak zklamaný domácí trenér Patrik Augusta. „Se vší úctou k soupeři a jeho bojovnosti si myslím, že jsme si zápas prohráli sami. Šancí jsme měli spoustu, stejně jako v předešlých utkáních jsme však byli málo produktivní," smutnil kouč loňského finalisty nejvyšší soutěže.

„Nemůžu říct, že by to byla nějaký smůla. Jsou pasáže, kdy dominujeme a hrajeme velice dobře. Poté jsou ale naopak chvíle, kdy jsme strašně lehkovážní," uzavírá Patrik Augusta.