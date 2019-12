Francouzský útočník Claireaux nejprve 59 vteřin před koncem základní hrací doby vyrovnal na 2:2 a po 63 sekundách prodloužení Köhler rozhodl o druhém bonusovém bodu a následných oslavách, zatímco gólman Miroslav Svoboda se hodně vztekal u rozhodčích, třískl holí o mantinel a následně prchl do kabiny.

„Jsem nasr… na videu jsem to neviděl, ale pocitově do mě zajel,“ vykládal v emocích odchovanec vsetínského hokeje Svoboda, na něhož Zlín vyslal 52 střel.

„Pro nás to byl šťastný závěr, jsme rádi za dva body,“ oddechl si asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík.

„Teď jsme hodně zklamaní, ale věřím, že do budoucna tento bod doceníme a bude zlatý. Ale nyní cítíme, že máme jen bod,“ popisoval hlavní kouč Vítkovic Mojmír Trličík.

Jeho týmu proklouzly tři body mezi prsty. Až v čase 59:01 při zlínské hře bez brankáře vyrovnal francouzský útočník Claireaux. Rozhodčí ještě přezkoumával celou situaci na videu, ovšem gól uznal – 2:2.

„Domácí vyvinuli extrémní tlak, šli za vyrovnáním,“ uznal Trličík, který využil i trenérskou výzvu.

Jenže sudí postavení hráče v brankovišti a nedovolenému bránění brankáři ani po druhém přezkoumání videem nenašli, tudíž podle nich k porušení pravidel nedošlo.

„Zkusili jsme, co šlo, zda to nebylo bránění ve hře, věřili jsme, že by to mohla být i vysoká hůl,“ popsal své pohnutky Trličík, proč si vzal nakonec neúspěšnou trenérskou výzvu.

Nastartovaný Zlín pak parádní obrat dokončil v 61. minutě, kdy trefil bonusový bod Köhler, jenž dorazil střelu Fryšary.

Vítkovice šly do vedení ve 24. minutě využitou přesilovkou, po spolupráci dvou bývalých hráčů Zlína. Bukartsovu ránu od levého hrazení Kašík ještě vyrazil, ale na dorážku Lakatoše už byl krátký.

Berany inkasovaný gól totálně vykolejil. Nedařily se přesilovky, naopak pykali například za příliš mnoho hráčů na ledě.

„Byli jsme nervózní, poslala nás do kolen vlastní přesilovka. Vítkovice byly celou druhou třetinu lepší. Ve třetí třetině to už byl podobný výkon jako v první třetině, kterou jsme odehráli dobře, a byla jen otázka času, jestli se nám podaří vyrovnat, nebo ne,“ hodnotil Hamrlík.

Povedlo se. V 52. minutě Okál z otočky překvapil brankáře Svobodu střelou ke vzdálenější tyči a po celkem 112 minutách se Zlín před vlastními fanoušky dočkal vstřeleného gólu.

Radost Zlína však trvala jen 33 vteřin, poté co Mallet v přečíslení dva na jedno vstřelil druhý gól Vítkovic…

Přesto to byl pro Zlín nakonec veselý předvánoční večer.

PSG BERANI ZLÍN - VÍTKOVICE 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Okál (Kubiš, Nosek), 60. Claireaux, 62. Köhler (Fryšara) – 25. Lakatoš (Roberts Bukarts, Trška), 53. Mallet (R. Veselý, Dej). Rozhodčí: Šír, Obadal – Lučan, Kis.

PSG Berani Zlín: Kašík (Čiliak) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Buchta, Řezníček – Köhler, Fořt, Claireaux – Herman, Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), Fryšara, Dufek – J. Ondráček, P. Sedláček, Okál.

HC Vítkovice Ridera: Mi. Svoboda (Dolejš) – Kvasnička, Trška, Šidlík, Bodák, D. Krenželok, R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský (A), P. Zdráhal – Dej (C), R. Veselý, Mallet – Razgals, Werbik, Guman.