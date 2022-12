Chování na sociálních sítích odsoudila většina zlínských fanoušků Beranů, k incidentu se vyjádřil také generální manažer Beranů Robert Hamrla.

„Co se stalo v Třebíči odsuzuji a budu to řešit. Toto nejsou zlínští fans,“ napsal na Twitteru.

Nového šéfa klubu nerozladil jenom výkon mužstva a další porážka, ale především neurvalé chování některých příznivců, kteří se „ukázali“ už třeba v derby proti Vsetínu.

Vedení klubu ale kromě výtržností fanoušků musí dál řešit hlavně výkony a výsledky mužstva. Beranům totiž nevyšel ani závěrečný duel v letošním kalendářním roce 2022, v Třebíči padli 2:3 a před Silvestrem se krčí na desátém místě tabulky.

„Zápas prakticky rozhodlo to, že domácí vstřelili branky v přesilových hrách, kdežto my ne. Na přesilovky domácích jsme byli připraveni, ale ty branky padli z úplně odlišných situací, než jaký má Třebíč vzorec, nebylo to ze situací, jaké obvykle hrají. V oslabení jsme do teď hráli výborně, dneska jsme tam bohužel inkasovali, což je špatně. To si budeme muset rozebrat,“ uvedl po dalším nezdaru zlínský trenér Miloš Říha mladší.

Beranům k bodům nepomohl ani rychlý gól po 48 sekundách druhé části, kdy se zásluhou Petra Mrázka ujali vedení.

„První třetinu jsme hráli velice dobře vytvořili jsme si tři gólové situace, které jsme bohužel neproměnili a třetina tak skončila 0:0. Něco jsme si k tomu řekli a úvod druhé třetiny byl jednoznačně v naší režii určitě i díky vstřelenému gólu. Změnili jsme rozestavení hráčů a myslím, že zaslouženě jsme vedli. Bohužel jsme neodskočili na rozdíl dvou branek,“ posteskl si Říha.

Ve 32. minutě vyrovnal v přesilové hře obránce Bořuta a 46 vteřin před druhou přestávkou v další početní výhodě otočil stav bek Furch.

„Po tom prvním vyloučení a inkasovaném gólu jsme zbytečně znervózněli a hru jsme zbytečně změnili. Nevím z jakého důvodu. Bohužel domácí vstřelili druhý gól, což určilo ráz toho zápasu,“ štve Říhu.

Ve 48. minutě využila Horácká Slavie potřetí přesilovku díky Ladislavu Bittnerovi a vedla už 3:1. V 55. minutě zkorigoval výsledek obránce Tadeáš Talafa.

„Ve třetí třetině jsme soupeře zatlačili, v power – play jsme sahali po bodu, byly tam dvě situace, kdy jsme přesvědčený, že nám to tam mělo padnout. Bohužel se tak nestalo, takže nejsme spokojeni, nemáme být s čím, přitom si myslím, že při hře pět na pět jsme byli jasně lepším týmem,“ dodal Říha.