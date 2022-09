Fanoušci obou táborů vytvořili parádní atmosféru, své favority povzbuzovali od první do poslední minuty zápasu. Neutichali. „Atmosféra byla neskutečná. Je to úplně o něčem jiném, než loni v Kadani, kam přišlo 50 lidí. Jsou to skvělé okamžiky. Navíc s vítězným koncem!“

Kdo čekal velké emoce na ledě či snad šarvátky, musel být zklamán. Nic takového sobotní derby nepřineslo. „Oba týmy chtěly hrát hokej, soustředily se na své věci. Držely se dále od trestné lavice, aby to zbytečně nepřepadlo v emoce a vyloučení. Všichni jsme si na to dávali pozor,“ vysvětluje „pouhých“ osm trestných minut na každé straně.

Více štěstí to přineslo týmu okolo vsetínského kapitána, který ve 32. minutě zvyšoval na 2:0. Po vhazování se objevil u domácího brankáře Hufa, před kterým mu jen stačilo nastavit čepel hole. „Spíše to bylo o velkém kusu štěstí než o nějakém umu,“ uznal Jonák. „Byli jsme domluveni, že jakmile půjde buly na beky, tak hned vystřelí. Na mě bylo, abych se objevil před brankou. Dostal jsem se tam a za jízdy už měl puk na holi,“ přiblížil důležitou trefu.

Vít Jonák vinou rekonvalescence kolena nezasáhl do úvodních dvou zápasů letošního ročníku Chance ligy. Gól proti Beranům tak měl o to sladší příchuť. „Radost byla opravdu velká! Marodil jsem s kolenem, byl jsem na operaci. Byl to druhý zápas v sezoně, po pěti měsících. Spadl mi docela kámen ze srdce, že hned ve druhém utkání po comebacku se mi podařilo vstřelit gól,“ oddechl si dobře naladěný kapitán, jenž si gól opravdu užíval. „Emoce se násobí s atmosférou a fanoušky. Pokud můžete sdílet radost, tak je o to větší!“

Hostům k výhře stačily pouhé dva góly. Gólman Maxim Žukov zavřel svoji svatyni, nepustil do ní ani jeden z pětadvaceti střeleckých pokusů domácích. „Výhra byla zasloužená. Zlín měl taky docela slibné šance, ve třetí třetině jeli tři na jednoho, zase nás podržel výborně chytající Max. O dva góly jsme byli štastnější a asi i lepší,“ těší 31letého útočníka.

Vsetínští po uplynulé sezoně měnili muže v brankovišti, jednička týmu Jakub Málek odešla do nejvyšší finské ligy. Do Ilves. Mužstvo místo něj vyjednalo právě Žukova, který v předchozích sezonách čaroval v dresu jihlavské Dukly. „Málkič je taky výborný gólman, předvádí to ve Finsku. Byl tam i zvolen hráčem zápasu. Jsou to podobní gólmani, oba vysocí. Nadstandardní na první ligu,“ chválí Málka i Žukova.

Svěřenci Romana Stantiena díky výhře proti Beranům uspěli také ve čtvrtém letošním zápase druhé nejvyšší soutěže, dosud neztratili jediný bod! „Zažíváme snový začátek sezony. Na startu je důležité ligu nastartovat, je jednodušší se na vlně držet dále,“ neskrývá Jonák nadšení ze zisku dvanácti bodů.

Zároveň se nedomnívá, že by na Vsetín nyní začal větší hon. Mužstvo v předminulé sezoně došlo do semifinále, loni dokonce do finále Chance ligy. „V posledních letech zde byly vyhlášeny určité ambice. Musíme se s tím poprat. Tým je natolik kvalitní, že by si s tím měl poradit,“ uzavírá kapitán lídra soutěže Vít Jonák.