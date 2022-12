Vybojovali úvodní dva sety, byli na nejlepší cestě vylepšit bilanci z posledních zápasů. To se však nakonec nevydařilo. Volejbalisté Zlína v sobotním 14. kole nejvyšší soutěže prohráli na palubovce rivala z Brna 2:3 na sety.

„Začali jsme výborně, koncentrovaně. Dobře jsme podávali, soupeř neustále měnil sestavu. Uplynula hodina hry a my vedli 2:0 na sety,“ pochvaloval si šéf zlínského klubu Roman Macek.

Takový náskok v tomto sportu ještě nic nemusí nic znamenat. Dobře si to uvědomoval i Macek, jenž zároveň působí jako asistent hlavního kouče Obdržálka. „Soupeř má široký kádr, bylo jasný, že to ještě bude těžký,“ tušil zkušený funkcionář.

To se také potvrdilo. Situace v brněnské hale se změnila. Ve prospěch domácího mančaftu. „Začali jsme hůře přihrávat, více kazit. Spíše jsme se zhoršili, než že by se domácí zlepšili. Na druhou stranu znovu zamíchali se sestavou, pak i lépe podávali,“ uznal.

Po dvou neúspěšných setech hostů se tak uskutečnil pátý set. Tiebreak. „Byla to jiná historie, rozjeli jsme to skvěle,“ poukázal Macek na slibné vedení 4:1.

Domácí ale okamžitě srovnali. „Poté jsme se přetahovali, bylo to nahoru dolů. Za stavu 12:11 jsme díky Římalovi měli jít do vedení o dva body, rozhodčí ale neposoudil teč Brna, otočil to a bylo srovnáno. Nakonec jsme nevyužili dva mečboly, při druhém jsme chybovali na podání. Byli jsme blízko, měli jsme vyhrát, “ mrzelo Romana Macka.

Volejbalisté Zlína tak prohráli pátý z posledních šesti zápasů, kromě bodu z Brna už jen v polovině listopadu zvítězili v Beskydech za dva body.

Po víkendu se nachází na devátém místě Uniqa extraligy. V pátek doma od 17.00 hodin přivítají šestou Odolenou Vodu. „Věřím tomu, že nás tento zápas nenahlodá. Minule jsme odehráli výborný set, nyní dva proti Brnu. Skvělý byl také tiebreak. Snad na to v pátek proti Odolce navážeme,“ uzavřel Macek.

Uniqa extraliga, 14. kolo

Volejbal Brno – VSC FATRA Zlín 3:2 (18, 21, –17, -21, -17)

Sestava Brna: Hrazdíra, Janečka, M. Toman, da Silva, Kočvara, Kop, Janků, Kovalchuk, Domingues, Bukáček, Drahoňovský, Zmrhal

Sestava Zlína: Kozák, Šulc, Čechmánek, Pavlovský, Vodička, Truong, Římal, L. Toman, Pražák, Adamec, Gálík, Čeketa

Nejvíce bodů: 16 Hrazdira, 14 Janků – 20 Římal, 10 Kozák, 9 Čeketa