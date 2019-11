Víc jste ani nedoufali.

Blafák? Do bekhendu? Neblbněte. A přece!

„Už jsem ho tak dal, věřil jsem si na to,“ pochvaloval si 30letý Ferenc, který se nečekaně ze zlínských rozjel k penaltě jako první a pomohl rozseknout úterní drama v Třinci ve prospěch Zlína v poměru 5:4 po nájezdech.

Provedení? Špičkové! Představte si neomylného Martina Hamrlíka v nejlepších letech, z jehož oblouku k pravému mantinelu a následného precizního zakončení byli brankáři zralí na psychologa. Jen si přidejte o pět kilo a více než dvacet centimetrů výšky víc. Také to Ferenc vzal nejkratší cestou k brance.

„Nájezdy už jel v Přerově a udělal jsem to stejné. Zavřel mi lapačku, tak jsem to zkusil jako pravák do bekhendu. Nechci říct šikovný pravák,“ hurónsky se začal smát Ferenc.

Ten borec, co bez reptání skočí do rány, úspěšně zblokuje mraky střel soupeře a v přesilovce se postaví před gólmana, vytvoří clonu a nechá se osekávat jako vánoční stromeček.

„Měl jsem nějaké body v zápase, tak jsem dostal nominaci a jsem rád, že jsem to proměnil,“ vysvětloval Ferenc své sebevědomí, které získal po gólu ze hry na průběžných 2:3 a dvěma asistencím. Prodal ho v pravý čas.

Ostatně, jako další zlínští exekutoři. Povedené zakončení vytáhli ze svého arsenálu i Honejsek s Hermanem, stejně jako Claireaux. Zahanbit se proti Čiliakovi nenechali ani třinečtí.

„Byl výborný led. Nevím, jestli můžu pochválit třinecké ledaře, ale chválím je. Na to se pak ty nájezdy dělají o dost jednodušeji,“ pochvaloval si hladký led Ferenc.

Odchovanec Přerova zároveň prozradil i skryté kouzlo obratu z nepříznivého stavu 0:3 a 2:4.

„Byl to takový stíhací závod. Larry nám tam napsal takový motivační papír, že se nesmíme bát vyhrát. Tak jsme se nebáli a takto to dopadlo,“ zmínil Ferenc zásluhu asistenta trenéra Martina Hamrlíka.

Přitom ještě druhá třetina byla pro něj hororová. Byl totiž na ledě u všech tří gólů svého týmu. „Měli jsme tam výpadek, to se nám nesmí stávat,“ věděl Ferenc.

„Slepený gól nás nakopl po té otočce, pak druhý na 3:2 a už jsme věděli, že je to vyrovnaný zápas a dá se s nimi hrát. Nezabalili jsme to. Pořád i za toho nepříjemného stavu bylo půl zápasu do konce, tam se může stát cokoliv a také se stalo. Proto není co balit, když to není minutu do konce 0:3,“ vysvětloval Ferenc nastavení týmu.

Zlín nastartoval šťastný gól po střele Kubiše a odrazu od nohy Sedláčka do branky.

„Bavili jsme se s kluky, že nám stačí jeden gól, že to z nás spadne, což se potvrdilo. Potřebujeme gól, abychom dokázali, že na to máme. Pak si víc věříme. Jsme rádi, že bereme bod navíc,“ liboval si.

Zajímavě Zlín využíval také přesilovky. Přitom do statistik využití se nenapíše žádná. První dvě branky totiž padly poté, co se vyloučený hráč Třince vrátil na led.

„Už klepali na led, díval jsem se, bylo to tři vteřiny do konce. Stáhl jsem to tam před bránu a padlo to tam. Ona ta přesilovka ještě doznívá, hrajete ji dvě minuty a třeba pět vteřin, než se ten kluk vrátí do pásma. Přece jen to je docela daleko ve druhé třetině. Vyšlo nám to dobře dneska,“ pochvaloval si Ferenc.

Jemu znamenitě.