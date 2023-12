Trenér Rangers o Chytilovi: Lepší se to jen pomalu

Chtěl zažít další progres a znovu vylepšit své postavení v NHL. Místo toho jen laboruje se zdravotními problémy. Stále teprve 24letý hokejový útočník Filip Chytil naposledy nastoupil před dvěma měsíci, před koncem roku se navíc dočasně vrátil do České republiky. Potvrdil to kouč New Yorku Rangers Peter Laviolette.

Filip Chytil hodnotí svůj první extraligový gól | Video: DENÍK/Jiří Hejtmánek