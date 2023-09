Hokejoví Berani oznámili příchod nové akvizice pouhé dvě hodiny před dnešním zápasem. Finský bek by ve 4. kole Chance ligy proti Frýdku-Místku neměl chybět přímo na ledě. Co v hokejové kariéře zažil?

Aleksi Salonen. | Foto: Se souhlasem Berani Zlín.

Salonen je odchovancem klubu Jyväskylä známého také pod zkratkou JYP. Už v mládežnických kategoriích patřil k produktivním bekům, v dorazové sezoně dorostu měl přes bod na zápas, s juniorkou ovládl tamní nejvyšší soutěž.

Skvělé výkony ho vynesly na MS do 18 let, v šesti utkáních zapsal tři asistence. Nastupoval i za mládežnickou reprezentaci do 20 let, za Suomi celkově odehrál 25 zápasů, do seniorského týmu se však nikdy nepodíval.

V klubu ze středu Finska nakoukl do dospělého hokeje. Naskakoval v něm až do sezony 2015/2016, kdy celkově odehrál 131 zápasů v Mestisu (druhá nejvyšší tamní soutěž), v elitní lize naskočil do 108 utkání.

Ve zmíněném ročníku poprvé okusil kvalitu Tappary, se kterou dvakrát slavil mistrovský titul. V první kompletní sezoně za tamní mužstvo odehrál 71 utkání, ve kterých získal 23 kanadských bodů.

Zkušený obránce si později zahrál také za Jukurit a TSP, v letech 2020 až 2022 byla jeho útočištěm rodná Jyväskylä, v Liize si připsal 493 utkání. V loňském ročníku poprvé hokejově vycestoval za hranice, v barvách Grazu si vyzkoušel ICEHL. V mezinárodní soutěži absolvoval 44 zápasů.

Dvojnásobný šampion z finské nejvyšší soutěže má na kontě také 27 startů v Lize mistrů, ve které vstřelil jeden gól a na sedm přihrál.