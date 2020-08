Osmadvacetiletý útočník se ukázal už prvním pohárovém zápase proti Vítkovicím. Po jeho zblokované střele Dalibor Řezníček propálil brankáře Daniela Dolejše.

Přesně o týden později se objevil na ledě Třince.

„Soupeř ukázal svoji sílu, byl vážně výborný. První třetinu nás přehrával, bylo to vidět. Zbylá dvě dějství jsme se srovnali, oni vlastní šikovností vstřelil pět branek,“ vyjádřil se Fořt k úternímu zápasu.

Branka někdejšího juniorského hráče Beranů pomohla jeho týmu ke snížení stavu na 2:3.

„Výrazný podíl na gólu měl Gazdec (Daniel Gazda). V lajně jsem byl s Onderem (Jiří Ondráček) a Hermošem (Jakub Herman). Vím, kam jezdit a co dělat. Vůbec to nebylo špatné,“ těšilo bývalého hráče Olomouce, který v letním přípravném období zaznamenal tři body.

Průpravu na sezonu mu však zkomplikovalo zranění.

„Na začátku ročníku pokaždé tuhnou nohy, měl jsem dvě zranění, tři dny jsem se nedostal do bruslí. Pobýval jsem mimo led. Nastal menší zádrhel, snad už to nebude mít další dohru,“ doufá hráč, jenž si v uplynulých dvou ročnících extraligy připsal pětačtyřicet bodů.

Nejen šikovného útočníka mohl těšit výkon teprve devatenáctiletého brankáře Michala Kořénka, který si v prvním týmu Zlína odbyl premiéru.

„Spíše bych se na to zeptal pana Hrazdiry (Richard Hrazdira, trenér brankářů Zlína). Michal chytal výborně, řadu šancí zachránil. Hodně branek padlo z dorážky, což patří naším hráčům. Musíme si to pokrýt sami. Jeden gól snad ani neviděl. Byl to výborný výkon,“ vychválil Fořt mladou naději zlínského hokeje.