„Ty jo, to nevím. Necítil jsem nějakou pohodu. Fyzicky se to nedá říct vůbec. Byl to pro mě první zápas. Prostě klasika, hrozně těžký,“ vydechoval 27letý Fořt.

„Vždycky dva tři zápasy hrozně trpím. Hraji bruslivý hokej, takže když nemám fyzičku, není to dobré. Počítal jsem s tím, ale bylo to ostré,“ utíral pot z čela Fořt.

Minimálně ze začátku vám to z hlediště ale vůbec nepřišlo. Aktivní bruslení, pohyb, důraz do brány a gól! „Už předtím jsem tam měl šanci, ale netrefil jsem to. Spíš z toho jsem měl dát gól. Pak mě tam Ralfs (Freibergs) krásně viděl a trefil mi to přímo na hůl. To, že jsem ten puk trefil, je i shoda náhod a štěstí. Ale na tréninku to piluji,“ přiznal Fořt, jenž nedal Lukášovi sebemenší šanci.

Přitom celý minulý týden strávil na kempu v Jihlavě, kam si mladé hráče a členy širšího reprezentačního kádru svolal kouč Miloš Říha.

„To byl také náročný týden. Trochu jiný, než tady. Tréninky byly těžké, ale nebyl to žádný extrém za hranou. Bylo to náročné v tom, že jsme na zimáku byli od rána do večera. Ale před začátkem sezony to bylo super, nemůžu si to vynachválit. Jsem unavený, ovšem ne přetažený,“ uklidnil Fořt.

„Kemp byl úplně jiný než vloni. Tehdy se připravovalo na mistrovství světa. Tam to bylo extrémně náročné, kdy se nabírala fyzička a síla. Nyní jsme se věnovali i dovednostem,“ dodal zlínský reprezentant.