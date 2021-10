Fořťák mi jen řekl, ať mu posekám trávu, usmívá se Flynn. Výsledek byl krutý

Místo boje o přední příčky extraligové tabulky teď musí řešit opačné starosti. Novic v týmu hokejových Beranů Oscar Flynn přesně týden po příchodu do Zlína odehrál zápas proti „své“ Mladé Boleslavi, ze které přišel na hostování do konce sezony. „V závěru to pro mě bylo emotivní. Strašně jsem si přál vyhrát, bohužel se to však nepovedlo. Je to neúspěch. Body do tabulky by se nám hodily, nutně je potřebujeme,“ ví dobře 22letý útočník.

Hokejisté Zlína (v modrých dresech) v pátek večer na Zimním stadionu Luďka Čajky vyzvali Mladou Boleslav.9 | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

U Bruslařů neměl takové časové vytížení, jaké by si představoval. Stejně jako jeho nový parťák Adam Zbořil, se kterým k Beranům dorazil. „Je skvělé, že tady může být se mnou, ulehčilo mi to adaptaci. Hodně se se spolu bavíme,“ pochvaluje si rodák z britského Burnley. Na opačnou stranu zamířil někdejší kapitán Zlína Tomáš Fořt. Společně si před výměnou stihli vyměnit několik slov. „Jdu po něm na byt. V podstatě mi jen řekl, ať se mi tady daří a posekám mu trávu,“ odlehčil situaci šikovný forvard. Berani podruhé v sezoně neskórovali. Proti Bruslařům napověděla úvodní třetina Přečíst článek › Momentálně však Beranům vůbec do smíchu není. Během úvodních dvanácti zápasů letošního ročníku Tipsport extraligy nasbírali pouhých pět bodů, před nedělním duelem na ledě Plzně (16.30 hodin) se nachází na posledním místě tabulky. I vinou včerejší domácí porážky s Bruslaři, kterým podlehli 0:4. „Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli, bohužel hned z prvního útoku Boleslav vstřelila branku. To jsme si přesně nepřáli, byli jsme trochu zaskočeni. I když jsme se chtěli nadechnout, tak měla více ze hry. Výsledek je hodně krutý. Prohra mě velmi mrzí,“ smutnil po zápase Beranům nástup do utkání vyšel skvěle – před vlastními fanoušky hýřili aktivitou, soupeře dostali pod tlak a měli několik slibných příležitostí. Ani jedna se však neuchytila, z pološance v páté minutě naopak inkasovali. „Z ničeho jsme dostali dva góly. Je to pak těžké. Pro ně naopak psychicky skvělé. Boleslav je v laufu, na nás jde vidět deka.“ Fořt o zápase proti Beranům i odchodu: Vedení mě postavilo před hotovou věc Přečíst článek › Svěřencům dočasného trenérského dua Martin Hamrlík, Luboš Jenáček se v posledních zápasech nedaří střelecky – za poslední tři duely se prosadili pouze dvakrát, včera podruhé v sezoně nevstřelili jedinou branku. „Neodrazí se nám tam puk. Asi jsme urazili štěstí. Občas hrajeme nezodpovědně a takhle se nám to vrací,“ trápí člena širšího kádru České hokejové reprezentace. „Při zakončení musíme být důrazní – začíná to od malých věcí. My je neděláme. Prohrajeme každý souboj. Nezlomí se to lusknutím prstu, že v zápase se začnou dělat dobré věci. Ve výsledku to udělá takovou šňůru,“ zmiňuje neúspěšné období zlínských Beranů. Oscar Flynn doufá, že by se vše mohlo zlomit úspěšně odehranými duely. „Musí se nám vydařit několik zápasů, poté věřím, že to bude lepší. Nejde to donekonečna,“ nepochybuje mladý forvard o lepších zítřcích.