Klubu se podařilo pro přišedší zajistit ubytování v místním zábavném parku, ale i hotelu a ubytovně v nedaleké obci u Zlína.

„Další mladí hokejisté s doprovodem jsou na cestě a nemáme srdce je odmítnout. Proto aktuálně pro ně sháníme další ubytování, hodně nám pomohou jakékoliv finanční dary prostřednictvím nadace Cesta ke hvězdám. Pomoc bude podle všeho potřeba dlouhodobější,“ vnímá Valášek.

Skupina asi třiceti mladých hokejistů různého věku pochází ze dvou ukrajinských klubů – HC Salyut a HC Bears Zaporizhia.

„Kluci po příjezdu trénovali každé dopoledne pod vedením Čajánka a Veselého, nyní se u nich střídají i další mládežničtí trenéři. Chuť mají kluci i holky velkou, překonat jsme dokázali i jazykovou bariéru,“ těší Valáška, jenž v dalších dnech a týdnech ty nejšikovnější již zapojí do přípravy zlínských výběrů. „Trenéři hráče sledují. Poté, co kluci začnou chodit již i do školy, zajistíme jim odpolední tréninky,“ plánuje.