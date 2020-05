„Odvezl jsem si spoustu skvělých vzpomínek a přátelství. Všichni mi pomohli, abych se ve Zlíně cítil jako doma. Od spoluhráčů, trenérů, lidí z kanceláří až po další zaměstnance klubu,“ začal Freibergs s tím, že o něj bylo postaráno i mimo zdi Zimního stadionu Luďka Čajky.

„Všude jsem potkával přátelské lidi. Stačilo jít na Jižních Svazích na nákup. Pokladní se usmívají, jsou pozitivní. Sousedé vždy nabídli svou pomoc, udělal jsem si mezi nimi spoustu kamarádů a stále zůstáváme v kontaktu. Všude kolem mě bylo cítit vřelé přijetí od lidí, které jsem ani neznal, přesto byli milí a ochotní,“ děkoval lotyšský obránce. „Byl to tři roky můj domov, cítil jsem se, jako bych ze Zlínečka pocházel,“ použil fanoušky oblíbené změkčení názvu krajského města.

Podle informací Deníku hledal tým, který by měl větší ambice a šance na mistrovský titul, než skromný a financemi omezený Zlín. „Ale vždyť i Zlín má ambice,“ reagoval na přímý dotaz Freibergs, jenž ve žlutomodrém nevynechal jediný zápas.

„Každý z nich jsem hrál pro tým, rád jsem potil svůj dres a šel na krev v jeho prospěch. Ale je mi osmadvacet let, potřeboval jsem vystoupit z mé zóny pohodlí, abych mohl růst a zlepšovat se,“ vysvětloval svůj odchod.

Dal jsem týmu každou sekundu

Opustit Baťovo město se rozhodl už během sezony.

„V její druhé části. Ale všimli jste si něco z mé hry, že bych odešel příští sezonu? Doufám, že ne, protože jsem dal každou sekundu na ledě do týmu až do konce sezóny,“ poznamenal Freibergs, který ve žlutomodrém odehrál celkem 167 zápasů s bilancí 78 kanadských bodů za 12 branek a 66 asistencí.

Jeho volba padla na Kometu Brno.

„Měl jsem své priority, kam jsem chtěl jít. Nakonec se to povedlo a s rodinou jsme za to rádi. Také jsem byl v kontaktu s týmy KHL,“ přiznal lotyšský reprezentant, že ve hře bylo i opustit Českou republiku.

Pokud extraliga začne kvůli koronavirové pandemii v řádném termínu a zápasy nebudou omezeny vládními nařízeními, do Zlína dorazí v dresu soupeře v neděli 4. října. „To bude velmi speciální! Zlín mi dal šanci hrát v české lize a jsem za ně vděčný. Tři roky je dlouhá doba a moji staří spoluhráči budou na druhé straně – bude to legrace,“ těší se Freibergs, jehož odchod k rivalovi nesou mnozí fanoušci velmi těžce.

„Žoldáku,“ nazývají ho ortodoxní příznivci na sociálních sítích.

Brněnští fans? Prostě vášeň

„Na úvod bych chtěl poslat pozdrav do Brna a vůbec všem fanouškům Komety. Jsem nadšený z toho, že se stanu součástí tohoto klubu a věřím, že budeme s Kometou co nevidět bojovat o vrchní příčky tabulky a mistra ligy. Těším se moc,“ reagoval v rozhovoru pro klubový web Komety už první květnový den, kdy byl oficiálně představen jako posila.

„Existuje mnoho důvodů, proč bylo mou prioritou dostat se do Brna a v první řadě to byli právě diváci. Upřímně, jsou to pro mě nejhlasitější a nejzajímavější fanoušci v lize. Viděl jsem je, jak čekali před brněnským stadionem více než dvě hodiny před zápasem – to je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální.“

Slova, která zlínské fanoušky rozhodně nepotěšila. Mnohé dokonce dráždí. „Abych byl upřímný, neslyšel jsem od lidí negativní reakce. Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem dobrý člověk. Do Brna jsem nešel, abych jim ublížil. Ale pokud je někdo naštvaný, nemůžu s tím nic dělat,“ vzkázal Freibergs. „Nakonec bych chtěl poděkovat všem lidem ze Zlína za to, že mi dali šanci!“

