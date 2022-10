Během závěrečné desetiminutovky se mladá dvojice zapojila do cvičení s hráči, kteří v Chrudimi nenastoupili, resp. kteří se vrací po zranění. „Bylo to od nás dobrovolné,“ pokývá hlavou zlínská čtyřiačtyřicítka.

Vraťme se už naplno ke středeční výhře, o které rozhodl právě Šimon Frömel. Talentovaný borec se trefil v pravou chvíli, pouhých sedmnáct vteřin poté, co rezerva extraligového mančaftu srovnala na 2:2:. „Vyhráli jsme buly, nahodili jsme to, dobře to udrželi. Gagoš to zpoza branky dával před gólmana, Pardubičáci do toho nějak plácali. Přijel jsem před kasu, puk se mi dostal na hokejku, jenom jsem to propálil. Čekal jsem, že by to tam mohlo přistát, měl jsem ale štěstí,“ uznává forvard, který v „A“ Beranů premiérově bodoval v šestnáctém zápase.

Měl jsem v hlavě, že kluci už hráli, přiznává Frömel. Zažil dilema

Trefa to nebyla ledajaká, parádně se trefil pod víko Nečasovy svatyně. „Je pravda, že to byl pěkný gól,“ usměje se při vzpomínce na důležitou branku. „Už jich ale mohlo být více, šance jsem na to měl loni i letos, několikrát jsem jel sám na branku. Možná to chtělo chladnější hlavu. Konečně to ale teď spadlo!“

Zlínský odchovanec debutoval za první tým ševců už v březnu minulého roku, ještě v sezoně 2020/2021, kdy mu bylo pouhých sedmnáct let. Od té doby k této středě absolvoval dalších patnáct střetnutí mezi dospělými. „Že jsem předtím ještě nedal gól? Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Pouze jsem se snažil pokračovat ve své hře, někdy to tam padnout muselo. Věřím, že mě tento gól může uklidnit a dodat více sebevědomí v koncovce,“ přeje si někdejší mládežnický reprezentant.

Krátce po utkání mohl pospíchat do vítězné kabiny. Na cestě se však trochu pozdržel. „Došel jsem do ní později, protože jsem nesl hokejky a pořád mi padaly, musel jsem je tam postavit,“ pousměje se. „Pochopitelně to ale bylo pěkné. Gazdec mi vzal puk z ledu, Káša mi ho pak popsal. Určitě na to nezapomenu, jsem za to rád,“ potěšily mladého útočníka reakce zlínských spoluhráčů.

Už ví, kde puk ze středečního zápasu najde své místo? „Ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Popravdě jsem ani nevybalil věci z batohu, pořád tam je,“ rozesmál se po čtvrtečním dopoledním tréninku.

Čtvrtá výhra v řadě, posun tabulkou. Berani vezou z Chrudimi tři body

Šimon Frömel už u „A“ Beranů působí nějaký čas, ke zkušenějším parťákům v kabině přesto chová zdravý respekt. „Pořád tam je,“ říká s pokorou.

Premiérová trefa v prvním týmu ševců také spustila lavinu gratulací. „Psali mi rodiče i kluci z juniorky, bylo to příjemné,“ nezastírá 19letý útočník .

Ač si postupně vydobývá své místo v Chance lize, tak stále patří do juniorské kategorie. Za mládežnické mužstvo Beranů v letošním ročníku absolvoval devět soutěžních duelů, ve kterých posbíral jedenáct kanadských bodů, v týmové produktivitě mu náleží první pozice.

Jaká je nyní jeho pozice v juniorce? „Trenéři se domlouvají ze dne na den, záleží na situaci u mužů. Teď jsem v „A“, dnes jdeme s Chluďou s juniorkou. Zda budeme hrát o víkendu, ještě netušíme,“ uzavírá Šimon Frömel, který letos dokončil studium na obchodní akademii.