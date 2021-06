Vaše obětavost a smolná střela Švédů týden před turnajem vám přivodily zranění, které vás stálo mistrovství světa. Jak se to přihodilo?

Bylo to moje poslední střídání. Byl jsem v dráze střely, soupeř to měl na střelu z první, takže jsem věděl, že to budu muset zblokovat. Bohužel mě to trefilo do ruky. Bylo to nepříjemné. Asi si budu příště muset víc vycpat rukavice (směje se).

O jak vážné zranění šlo?

Naštěstí to byla taková šťastná zlomenina. Stačilo to dát do sádry na čtyři týdny. Teď už mám po sádře a rehabilituji.

Jaký tedy je nyní váš program?

Dal jsem si po repre pauzu. Měl jsem ji čtyři týdny, odpočinul jsem si hlavně psychicky. Teď jedu už třetí týden. Takže každý den trénink (úsměv).

Kde se připravujete?

V Olomouci pod kondičním trenérem Jakubem Fryčem. Zatím na suchu. Postupně k tomu budu přidávat ledy, ale ještě není nic domluveného, to až později.

Následující sezonu směrem k zámoří nemohlo zranění ovlivnit?

Chicago jsem informoval, věděli o tom. Myslím, že nebyl žádný problém, smlouva už byla podepsaná.

Sledoval jste vůbec mistrovství světa? Asi jste se těšil, nebylo pak složité na šampionát koukat v televizi?

Těšil jsem se moc. Škoda, že to nevyšlo. Mám motivaci ukázat, že na to mám v příštích letech. Díval jsem se tak napůl, byl jsem na dovolené. Sledoval jsem hlavně výsledky, do Česka jsem se dostal až na čtvrtfinále s Finy. To jsem sledoval celé a držel palce. Aspoň takto jsem to trošku prožíval.

A jak hodnotíte vystoupení vašich spoluhráčů?

Je těžké to hodnotit, když jsem tam nebyl. Kluci makali, nevypustili jediný souboj. Bohužel nevyšel ten rozhodující zápas. Vím, že do toho dali všechno.

Nebylo tam až moc častých změn v sestavě? Jak vy se díváte na časté míchání s pětkami?

Osobně jako bek mám radši, když mám stálého partnera. Spíš se to ale točilo v útoku. Na druhou stranu je dostatek času před zápasy komunikovat a říct si taktické věci před zápasem. Asi to není problém. Mně ale vyhovuje mít stálého spoluhráče.

Trenér Pešán se stal trošku terčem kritiky. Jak jej vnímáte vy?

Já musím říct, že jsem si od něj vzal hodně. Vím, že lidé si stěžovali na jeho (ne)projevování emocí. Každý trenér má na střídačce jiný přístup. Neznamená to, že nemluví k týmu. Tohle zrovna bylo zbytečné řešit. Mně se pod panem Pešánem hrálo dobře.

Přejděme k vašemu angažmá v NHL. Chicago vás draftovalo v roce 2017, nyní jste podepsal nováčkovský kontrakt. Byli jste po celou dobu v kontaktu? Jak moc mluvilo například do změny angažmá?

Každý rok kromě toho koronavirového jsme se sešli. Nebo jsme si psali e-maily a volali. Oni nechtěli do toho dění zasahovat. Ohledně těch přestupů jsem se i ptal, ale řekli, že je to jen na hráči. Konzultovali jsme moji přestupnou stanici ve Finsku, s čímž souhlasili. Ale bylo jim to asi jedno, neměl jsem podepsanou smlouvu. Chtěli, abych se rozvíjel.

Cítíte se být připraven na hokej v zámoří?

Jo, určitě víc než před dvěma lety, kdy jsem přestupoval do Finska. Cítím se mnohem silnější. Musím říct, že se na tu výzvu hrozně těším. Cítím, že jsem dospěl. Teď doufám, že během suché přípravy naberu pár kil a ukážu jim to tam (úsměv).

Co všechno vám Finsko dalo?

Strašně moc. Ne jen hokejové věci. Naučil jsem se být sám v jiné zemi. Byl jsem tam s přítelkyní, ale osamostatnil jsem se, naučil se trošku víc angličtinu. Bylo to nejlepší možné řešení.

Zlepšení angličtiny si pochvalovali i v Chicagu. Měl jste ve Finsku i nějakou učitelku?

Ne, to neměl (smích). Jsem rád, že je to lepší, ale ještě potřebuju rozšířit slovní zásobu. To přijde časem.

Kdy odlétáte na kemp a co od něj očekáváte?

Ještě nevím přesné datum. Nikdo mi tam nedá nic zadarmo, bude to strašná mela. Připravuji se na to i psychicky. Budeme se rvát o místo, bude tam spousta podobných hráčů, všichni umí skvěle bruslit, střílet, bude to fakt boj.

Na koho se případně v týmu Chicaga nejvíc těšíte? Je to někdo z obránců? Třeba Duncan Kieth?

Duncan Kieth je skvělý „two-way“ obránce, ten je fakt neskutečný. Dívám se i na jeho střídání, jak hraje. Jednou bych chtěl mít takovou hru jako on. Snažím se pracovat. Není to ale jen o becích v Chicagu. Dívám se obecně, přehrávám si pak ty situace v hlavě. Co v nich tihle borci dělají, pak je třeba to využít v zápasech.

Na kempu byste se měl potkat i s hvězdnými hráči Blackhawks…

Asi tam budou, jestli teda ještě neodejdou do důchodu (smích).

Šel byste si třeba za Duncanem Kiethem pro cenné rady?

Teď si to ani nedokážu představit. Je to fakt neskutečné. Byl bych fakt vděčný, kdybych s ním mohl prohodit pár slov. Je to neuvěřitelný pocit, když mi to takhle teď říkáte.

A co Dominik Kubalík? Už jste spolu mluvili?

Ještě jsem ho nekontaktoval. Doufal jsem, že se potkáme na mistrovství světa. Teď jsem ho nechtěl otravovat, možná později.

Nováčkovskou smlouvu v Chicagu nedávno podepsal také Jakub Pour. S tím jste se už zkontaktovali?

Jo, tomu jsem samozřejmě pogratuloval. Je super, že tam bude další Čech. Trošku to bude česká kolonie, na to se těším.

Ještě se vraťme k těm hokejovým vzorům. Kdo z obránců je tedy pro vás naprostá špička a inspirace?

Mě udivuje Cale Makar (obránce Colorada Avelanche, pozn. red.). Jaké útočné věci předvádí, na to se hodně koukám. Snažím se sledovat, jak bruslí na modré čáře. Tohle bych vyzdvihl, je to fakt neskutečný hráč, každý by si od něj mohl vzít hodně.

Oblíbený tým NHL? Chicago Blackhawks?

Jo, teď už jo (smích).

A předtím?

Poprvé mě hrozně okouzlilo Los Angeles. Tam jsem byl na svém prvním NHL zápase ve dvanácti letech, když jsme měli kemp se Zlínem. To mě úplně okouzlilo. Takže až do draftu to byli Kings.

Co vám při prvním kontaktu s NHL utkvělo v paměti?

No, seděli jsme úplně v poslední řadě, takže jsem skoro neviděl na led (smích). Hlavně se hrálo proti Anaheimu, takže derby. Zaujal mě styl Corey Perryho. Do všech schválně narážel, to si pamatuji, jak se mi to líbilo.

Měl jste už tehdy jasno, že byste si na téhle scéně jednou chtěl zahrát?

V těch dvanácti to byl obrovský zážitek. Pořád mám sen si tam zahrát. Teď je to o to blíž. Nevím, jestli jsem o tom tenkrát tolik přemýšlel, ale určitě jsem si to užíval.

Co potenciální protihráči? Je někdo, na koho se těšíte?

Určitě mě zajímá, jaké je to hrát proti McDavidovi nebo špičkovým útočníkům. Celkově jsem tam na to zvědavý. Tam asi nenajdete špatného útočníka.