Zatímco on se v srpnu 1997 narodil, Jaromír Jágr už měl dva Stanley Cupy, Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL a připravoval se na olympijské hry v Naganu. Pokud si sedmačtyřicetiletá kladenská legenda stihne vyléčit nejčerstvější zranění, v rámci extraligové bitvy se za deset dnů odehraje další bitva generací.

Daniel Gazda | Foto: Deník / Jan Karásek

„Neřekl bych, že je to splněný sen, zahrát si proti legendě, ale jsem rád, že jsem to stihl. Až na ten výsledek jsem si to užil,“ vrátil se obránce hokejistů PSG Berani Zlín Daniel Gazda do poloviny listopadu k utkání, které Berani prohráli 0:1.