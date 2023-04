Historie se téměř mohla opakovat. Znovu to bylo těsně před koncem zápasu, znovu se napřahoval ke své parádní střele. Daniel Gazda na rozdíl od závěrečného vzájemného zápasu v loňském ročníku Tipsport extraligy důležitou branku nevstřelil.

Daniel Gazda. Ilustrační foto.

Zlínští hokejisté nakonec v prvním utkání baráže podlehli Kladnu na jeho ledě 0:1. „V hlavě jsem to měl,“ připouští autor deseti branek letošní sezony. „Byly tam emoce i vzpomínky, že se to může povést. Snažil jsem se na to navázat. Bohužel to nevyšlo,“ posteskl si klíčový bek Beranů.

Ševci do zápasu nastoupili mírně ustrašeně. V úvodních dvaceti minutách je několikrát podržel Huf. Ten v této části lapil 24 střel domácích.

„Kolikrát jsem měl problém se vydýchat a už jsem šel zpátky na led. Měli jsme přípravu, věděli jsme, že Kladno hraje velice dobře v útočném pásmu, chodí tam aktivně. Než jsme se s tím popasovali, tak nám to chvíli trvalo,“ uznal 25letý borec, který odehrál 26 minut a 25 vteřin.

„Celkově to byl to velice těžký zápas. První třetinu jsme ještě zvládli, tolik vyložených šancí tam nebylo. Pak už to bylo trochu vyrovnanější. Po půlce utkání bylo jasné, že rozhodne jeden gól. Ten dali domácí. Je to teprve první zápas, díváme se po druhém,“ míří Gazda už k zítřejšímu zápasu začínajícímu v 18 hodin.

Pasivní přístup v první třetině pro televizi O2 TV Sport potvrdil také kapitán Köhler, který tuto funkci zastával i po návratu Kubiše. „Byli jsme malinko zakřiknutí, vůči Kladnu tam bylo až moc ostychu. Pomalinku jsme se z toho oklepávali,“ glosoval nejzkušenější člen zlínské kabiny.

„Těžko říct, ze střídačky nebo z ledu a pak z hlediště to vypadá jinak. Spíš je to otázka na někoho jiného. Strach jsme určitě neměli. Odrazili jsme úvodní nápor, čím déle se táhl stav 0:0, tak jsme byli v lepší pozici, průběžný výsledek hrál s námi,“ věřil v úspěch Daniel Gazda.

Rozhodující chvíle zápasu přišla ve 44. minutě. Domácí nejprve spálili dvě šance, o jediný gól utkání se postaral bývalý útočník Vsetína Indrák. Hosté se k pořádnému náporu probojovali až v posledních minutách utkání. Leč to přišlo vniveč.

„Gólman pochytal všechno, co jsme se snažili proměnit, bez gólů se vyhrát nedá. Do zítra to snad zlepšíme,“ burcuje opora týmu. „Věřím však, že tento nápor ze závěru utkání nám určitě pomůže. První zápas toho mnoho napověděl, jak bude baráž vypadat.“

Před začátkem baráže se dlouho spekulovalo, jaký rozdíl bude mezi nerozehranými Rytíři a fyzicky vyčerpanějšími Berany. „Jedině šlo poznat, že v nohách máme 15 zápasů a oni čtyři týdny drilu,“ poukázal Gazda na pořádnou přípravu Kladna po základní části nejvyšší soutěže.

Svěřenci Miloše Říhy mladšího před baráží absolvovali těžké série s Porubou, Třebíči a Vsetínem.

Teď však čelili ještě vyššímu stupni kvality. „Rozdíl mezi ligami je obrovský. Kvalita je v rychlosti, přesnosti, detailech, hraje se lépe pozičně. Proto je to nejvyšší soutěž,“ zdůrazňuje produktivní obránce Beranů.

Za Rytíře nastoupili také legendy českého hokeje Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec. Jak Daniel Gazda vnímal jejich přítomnost na ledě?

„Obyčejná jména to nejsou. Už to ale není takový boom, jako když se vraceli z NHL. Oba jsou extrémně šikovní v útočném pásmu, musíme si na to dát pozor. Musíme se snažit hrát proti nim sebevědomě,“ dodává závěrem.

Pomůže to v zítřejším druhém zápase baráže?