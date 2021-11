O průběhu zápasu už napověděla brzká inkasovaná branka z páté minuty duelu. „Špatně jsme vystřídali. Při naší momentální formě není ideální dostat branku takto na začátku,“ smutnil po konci střetnutí obránce Beranů Daniel Gazda.

Západočeši navíc ve druhém dějství přidali další dvě branky, po čtyřiceti minutách si tak hlídali bezpečný náskok 3:0. „Řekli jsme si, že se zápasem ještě něco můžeme udělat. Do třetí třetiny jsme podle mě měli skvělý nástup. Sám jsem tam jel na branku, dříve jsme mohli snížit. Bohužel to zase nevyšlo,“ kál se 24letý obránce.

Beranům se nakonec podařilo vstřelit branku v čase 52:22, kdy se premiérovou trefou v letošním ročníku nejvyšší soutěže prezentoval Jakub Ferenc, který úspěšně vypálil od modré čáry. Menší skupinka hostujících fanoušků se však znovu už neradovala, naopak sledovala závěrečný direkt Varů do odkryté klece. „Máme velký problém dát gól,“ uvědomuje si Gazda složité období ševců.

Svěřenci Luboše Jenáčka během duelu hned šestkrát zamířili na trestnou lavici, zatímco domácí si dvouminutový trest odpykali pouze dvakrát. „Když máme tolik oslabení, tak je potom složité se dostat do nějakého souvislého tlaku. Naopak je to další náboj pro soupeře. Ten jednu přesilovku využil, my žádnou. Početní převahy jsou další problém,“ zmiňuje jednu z útrap dosavadní extraligové sezony.

Daniel Gazda se během zápasu několikrát objevil před domácím brankářem Habalem. Ani v jednom případě se nakonec prosadit nedokázal. „Snažím se hrát pro tým, bylo to spíše pocitové. Ani si neuvědomuji, že bych vepředu byl nějak často,“ uzavírá odchovanec zlínského hokeje, který v devatenácti letošních zápasech extraligy zapsal jednu trefu a dvě asistence.

Hokejisty Zlína už v neděli čeká velmi důležitý zápas – od 15.30 hodin se na Zimním stadionu Luďky Čajky představí proti Kladnu. Tedy předposlednímu týmu soutěže, na který Berani aktuálně ztrácí sedm bodů.