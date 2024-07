Dostal se mezi osmičku nominovaných beků. Opora mládežnických kategorií hokejových Beranů Tomáš Mikel si zahraje Hlinka Gretzky Cup, předtím se ještě zúčastní přípravného kempu v Říčanech. Český národní tým do 18 let se později přesune do Švýcarska, kde odehraje i dva přípravné zápasy.

První kemp pod vedením hlavního kouče Davida Čermáka proběhl už na konci června, další je o měsíc později v Říčanech. Mladíci se zde během posledního kompletního červencového týdne budou připravovat na utkání v Davosu s domácím mančaftem.

Chybět u toho nebude ani Mikel. Před čtvrt rokem 17letý mladík v mládežnických výběrech České republiky absolvoval jak zápasy do 16 i 17 let, v této kategorii ho čeká premiéra. A hned na této velké akci!

Tomáš Mikel v minulé sezoně pomáhal dorostu Zlína, větší část sezony absolvoval za juniory. Ve 32 zápasech si z pozice obránce připsal 17 bodů.

Reprezentaci do 18 let ve středu 31. července odletí do Edmontonu, kde se od 5. do 10. srpna koná Hlinka Gretzky Cupu.