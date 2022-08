Od poloviny srpna se jí oficiálně zhostil právě bývalý výborný obránce, kterého v pondělí jmenovalo představenstvo zapsaného spolku. „Cítím především velkou zodpovědnost za všechny jeho složky. Jsem člověk, který v této organizaci vyrostl od dítěte až po dospělého muže a hráče, poslední dva roky jsem působil také v roli manažerské. Nikdy mi nebyl a není osud tohoto klubu lhostejný a vždy budu bránit jeho základní princip. Tedy, aby se vše v klubu dělo pouze v tom nejlepším zájmu klubu samotného,“ poukazuje Marušák na vice než 90letou historii klubu.

Zlínský hokej v uplynulých měsících zažil velmi hektické období, během kterého se také výrazně řešila pozice generálního manažera. Na konci června to už vypadalo, že tuto funkci zaujme někdejší brankář Zlína Robert Hamrla, k čemuž ale nakonec nedošlo. „Absence obsazené pozice generálního manažera dlouhodobě škodila klubu u veřejnosti i partnerů. Uvítal bych, kdyby má volba uklidnila a stabilizovala, věřím, že jen velmi lehce napjaté vztahy mezi vlastníky. Musím ale také zdůraznit, že uvnitř klubu dlouhodobě panuje jednota a vzájemný respekt mezi všemi, kteří se na jeho chodu podílí!“

Hokejoví Berani mají nového generálního manažera!

Nebylo to pouze personální složení, které Berany v poslední době trápilo – první tým se po dlouhých dvaačtyřiceti letech mezi tuzemskou smetánkou minimálně na rok musí spokojit pouze s druhou nejvyšší soutěží.

Už několikrát bylo jasně deklarováno, že v Chance lize by se chtěli zdržet co nejméně, ideálně jedinou sezonu! „Víme, že tato mise je neskutečně těžká, protože projít přes play-off a baráž bude obrovsky náročné. Ale je to náš úkol. Ten je jasný, reálný a definovaný časem. Máme sportovně silný tým, silnější než v loňské sezoně. Vede ho kvalitní, zkušený a ambiciózní trenérský tým. A věříme, že nám vlastníci a klíčoví partneři zachovají podporu, což se doposud děje,“ těší 46letého Marušáka, který kromě pozice generálního manažera rovněž vykonává funkci jednatele klubu.

„Pevně věřím, že si užijeme mnohem více vítězství A-týmu mužů, než v minulých letech a budeme mít dlouhou sezonu. Moc si přeji, aby poslední zápas nadcházející sezony byl zápasem vítězným,“ míří co nejvýše mistr extraligy ze sezony 2013/2014.

Fenomén zlínského hokeje ale není „pouze“ spojený se sportovní částí. Pochopitelně k ní patří i ta ekonomická. „Zásadní je zachování přízně vlastníků i stávajících sponzorů a poté podpora sponzorů nových, kteří chtějí být součástí našeho příběhu, tedy boje o návrat. Stejně důležitá je pak podpora diváků, permanentky prodáváme dobře a za to chci moc poděkovat. Jsme si toho vědomi, stejně jako hráči. S ohledem na jarní události a nejistotu rozpočet stále doplňujeme a věříme, že najdeme dostatek těch, které příběh přicházející sezony zaujme a podpoří nás.“

Aby klub ušetřil potřebné finance, tak v srpnu nechal zprovozněnou pouze PSG Arénu, ve které Berani odehrají tři ze čtyři domácích přípravných zápasů. „Skutečně s obavami vyhlížíme tuto zimu a to, co se bude dít po Novém roce. Naštěstí jsme dokázali před rokem zafixovat včas ceny energií, i tak nám ale na letošek vzrostly o obrovských 30 procent, co bude od 1. ledna netušíme, ale jedno víme jistě, lépe nebude. Lze očekávat bohužel násobky původních cen. Dlouhodobá udržitelnost našeho sportu bude narážet na tržní ceny energií. I to je důvod, proč je čas být jednotnými,“ uzavřel generální manažer hokejového Zlína Jiří Marušák.