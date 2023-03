Když Petr Mrázek proti Porubě vyrovnal, krásně se na to koukalo. Více než čtyři tisíce páry rukou okamžitě vyšvihly nahoru, žlutomodré prostředí se pro hosty stalo skutečným peklem. Díky důležitým brankám Mrázka Berani postoupili do semifinále Chance ligy. I kdyby už teď absolutně vyhořeli, čemuž v této jejich fazoně nevěřím, tak můžou být v klidu. Stojí totiž na pořádně pevných základech.

Stačilo pár měsíců a obraz zdejšího hokeje se extrémně proměnil. Hokejisté Zlína ještě 9. ledna předvedli největší propadák sezony, po hrůzném výkonu prohráli se Slavií Praha 0:4. Na tuto bídu přišlo jen 1 285 diváků.

Teď se podívejme vpřed. V podstatě jen pouhých osm týdnů po Slávce. Ševci ve čtvrtfinále Chance ligy, za pouhé dva dny, přilákaly do svých ochozů téměř 10 000 diváků. Jsou to čísla, která v podstatě splňují extraligové parametry. Čísla, na která jsou zde dost zvyklí.

Nebylo to však pouze o číslech. Ale chuti, nasazení a víře. Víře, že se to znovu mění k lepšímu, že také fanoušci uvěřili, že by se tu znovu něco mohlo dít. Třeba i později, ne-li letos, extraligového.

Hlavní kouč Beranů Miloš Říha mladší za relativně krátký čas udělal ze zlínského mančaftu pořádný tým. Tým, na který nyní nikdo za těchto okolností nikdo nechce narazit. Zvláště před zlínským publikem!

Toto mužstvo je schopno obětovat se jeden za druhého, často padat do střel. Ale také se v řadě případů zastat svých parťáků, což ne vždy bylo úplným pravidlem. Prostě působit jako tým.

Nejlépe to po Porubě vystihl přímo lodivod zlínské střídačky.

„Mužstvo je na jménech sice „slabší“, myslím si však, že je kvalitnější, soudržnější a týmovější.“

Tomuto procesu uvěřili i hráči, kteří teď už můžou vyřadit kohokoliv ze zbývajících týmů Chance ligy.

Nyní v cestě stojí Třebíč, která rozhodně není nehratelná. I kdyby však Berani vypadli v semifinále, mají na čem stavět.

Do města se vrátila naděje, že zlínský hokej je znovu schopný táhnout.

Že je znovu schopný dát fanouškům naději, na kterou tak dlouho v posledních letech čekali.

Že po sezonách strádání by to znovu mohlo vypadat.

Rozhodně by v případě konce bylo na co navazovat.

Ale kdo ví, třeba to v příští sezoně nebude v Chance lize.

Ale o něco výše…