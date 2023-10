Vyhodíme trenéry, začneme střílet góly a hned budeme vyhrávat. Zní to hezky, vypadá to lákavě a možná příliš jednoduše. Neustálý kolotoč změn ale u Beranů k ničemu nepovede.

Miloš Říha mladší. | Foto: Deník/Martin Břenek

Samozřejmě, může to být lepší. A mělo by být! Vždyť s ambicemi, financemi a kvalitou kádru by v podstatě měli válcovat každého soupeře. Takto to ale vždy nefunguje.

Ztrácet 16 bodů na první Porubu je špatné, dost špatné, sezonu jako už tradičně začali bledě. Ukázali však také solidní chvíle, mezi čtvrtým a osmým kolem vyhráli pětkrát v řadě, skolili silný Prostějov a Třebíč. I hra byla koukatelná.

Někdo nemusí souhlasit, světlé chvíle však nastaly také na Lapači. Ano, se Vsetínem se prohrálo, přesto to byl z obou stran kvalitní, pohledný hokej, kdy se štěstí přiklonilo na stranu domácích. Jen vzpomeňte na nastřelené tyčky za Žukovem.

Štěstí se od Beranů odvrátilo úplně. Zranění, střelecká nemohoucnost, ale i neúspěšně dotažené duely, když hned čtyři z těchto sedmi zápasů skončily po základní hrací době. „Kdyby“ se podařilo dotáhnout všechny z nich, většina fanoušků by mluvila jinak. I na tabulku by se koukalo lépe.

Odvolávat trenéra je nyní vážně jednoduché. Ale mělo by k tomu dojít? Nikoliv.

Stále je pouze začátek soutěže, vždyť jsme teprve na konci října, umístění na předních místech nemusí být vůbec nereálné. Stačí pár vítězství, zaváhání soupeřů a jste rázem v elitní čtyřce, ne-li výš. A hlavně, stejně se znovu bude rozhodovat až v play-off, do kterého nepochybuji, že Berani opět přímo postoupí.

Miloš Říha ukázal, že s týmem pracovat umí, že ho dokáže vytáhnout z bryndy. Minimálně za loňský úspěch by si zasloužil, aby hned při první krizi neletěl.

Za poslední dva roky se ve Zlíně vystřídali čtyři hlavní trenéři, teď by přišel pátý. To rozhodně není malé číslo.

Říha by ještě měl dostat čas.

Ten je však nejen v hokejovém světě dost relativní.