GLOSA: Holík jako spasitel? Když vše klapne, může to být na extraligu

Génius a virtuóz na ledě, největší hvězda první ligy. I to je a bude Petr Holík pro hokejové Berany v příští sezoně. O jeho loňském finiši ve Zlíně si mysleme, co chceme, pořád by však jasně měl být tím lídrem, který by zdejší hokejisty měl dotáhnout co nejdále. K vítězství v soutěži nebo dokonce i úspěšné baráži.

Zlínští hokejisté zahájili přípravu na novou sezonu druhé nejvyšší soutěže. I s Petrem Holíkem. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.