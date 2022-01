To hodně bolí!

Už aktuální krize a zejména inflace dávají realizaci „modernizovaného stánku“ nemalé trhliny.

Se stamiliony od státu vedení klubu, potažmo majitel v podobně města jistě počítá, o to více zaráží, že důvodem zamítnutí zásadní dotace má být chyba v podkladech.

V dnešní době?

To si úředníci potřebné věci nemohli lépe ověřit? Zvláště, když se o rekonstrukci tolik let hovoří, tak dlouho se chystá.

Vedení města se dušuje, že chyba není na jeho straně, prý vše v žádosti splnilo.

Těžko hledat, kde je pravda, zřejmě to rozhodne až soud, na který se město podle primátora Jiřího Korce ve věci obrátí. Že by díky tomu ale Zlín dotaci mohl dodatečně získat, v to ani on nevěří.

Brečet nad rozlitým mlékem už nemá cenu.

Je třeba se poučit o ještě lépe se připravit na další vlnu dotací.

Zlín si nejen díky své bohaté historii zaslouží svůj hokejový stánek opravit, zrekonstruovat, aby do budoucna nebyl za popelku.

Strašně rád bych se zde třeba opět dočkal i mezinárodních akcí.