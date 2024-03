Přiznejme si na rovinu: od Beranů se letos čekalo více. Mnohem více. V kontextu celé sezony měli hodně hluchých míst, zápasy občas tzv. stály za starou belu. Přičteme-li k tomu několik výbuchů, včetně venkovních utkání ve Frýdku-Místku nebo Kolíně, není divu, že fanoušci byli po většinu základní části rozladěni.

Děkovačka Beranů s fanoušky. | Video: pro Deník/Jiří Hejtmánek.

Stejně jako před rokem, tak i letos zlínští hokejisté tu kýženou šestku urvali. Proti Jihlavě to v pátek byly nervy, zvlášť ve chvíli, kdy Přerov vyhrál v Třebíči po prodloužení. Ve stejné fázi sami museli uspět, což přeci jen dokázali. A opět na poslední chvíli proklouzli přímo do čtvrtfinále!

Co už bylo, to bylo, to je nenávratně pryč. A jak všichni v hokejových kruzích zmiňují, teď už to bude úplně něco jiného, teď začíná zcela nová soutěž.

Berani to dobře znají z loňska. Závěr základní části je nakopl, s každým dalším vyhraným zápasem v play-off extrémně rostli nahoru, s podporou výborného gólmana Hufa a fanoušků dokázali dojít až na úplný vrchol Chance ligy.

Letos se klidně může celý scénář znovu zopakovat, proč ne, mužstvo je bezesporu kvalitní, zkušené. Jedno je však jisté: bude to dost těžké! Vyjdou-li papírové předpoklady, hráli by s Prostějovem, Porubou a Vsetínem. A to je pořádná zkouška!

Je už pouze na nich, jestli vyjde.