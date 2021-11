Ano, „Očko“ cítil, že vyloučení je přísné, v jeho očích chybné. A ozval se.

Ovšem neukvapil se?

Situaci jsem si nespočetněkrát přehrál ze záznamu, konzultoval s odborníky, rozhodčími, trenéry a hráči.

A stejně jako já i většina z nich označila počítání libereckého Vlacha za jasný faul. A je jedno, jestli se jednalo o vysokou hůl, napadení, krosček. Prostě jeho úmysl byl jasný a za hranou pravidel!

Stejně jako faulující soupeř, i Zdeněk Okál byl v závěru zápasu s Libercem v emocích, a v těchto případech je složité najít pravdu.

A od toho jsou tam právě rozhodčí. Ne jeden, hned čtyři!

Nerad pláču nad rozlitým mlékem, nic a nikdo jej totiž nevrátí. Zdeněk se prostě rozhodl, jak se rozhodl, beru to. Navíc tento moment Berany do současné situace nedostal a ani opačný postoj Okála by je nespasil.

Nezbývá než věřit na karmu a osud, že se jim toto fair-play gesto v záchranářských pracích vrátí!

Kluci bojujte! Držím vám palce!