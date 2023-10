Byl to zase krásný pocit, plný pozitivní energie –⁠ stadion burácel, po zápase vyvolával své hrdiny. Ti po utkání rozesmátí od ucha k uchu odcházeli do kabin, když zapsali pátou výhru v řadě.

Radost po druhém gólu Beranů. | Video: Deník/Radek Štohl

Na ledě ještě o malinko déle zůstali Mikko Salmio a Aleksi Salonen. Salmio po perfektním debutu vstřebával první zápas po více než půl roce, Salonen pak rozjel show s domácím kotlem. Takovou, na kterou ve Zlíně (snad vyjma brankářů) dlouho nebyli zvyklí.

Vítězství samozřejmě přidávají na skvělé náladě a pohodě týmu, Berani navíc v poslední době vyzráli na Prostějov a Třebíč, což rozhodně nejsou žádná ořezávátka. Od příchodu Aleksiho celkově září, ztratili jediný bod. Bezesporu zato může i tento sympatický chlapík.

Vždy dobře naladěn, ochoten, pozitivní náladu rozdává kolem. U 30letého zadáka však jdou však vidět i znaky lídra, kabinu se snaží držet pohromadě. I přes tak krátký čas na území Moravy. A co víc, rozparádit to umí i na ledě, k herním dovednostem přidává skvělá čísla – za pět zápasů má pět kanadských bodů, včera se dočkal i premiérové branky!

Přináší také vítěznou mentalitu – s Berany si nepřipouští nic jiného než návrat do extraligy. Přesně kvůli tomu do Zlína přišel!

„Aleksi je v kabině skvělá, neuvěřitelná osobnost. Vždy dokáže udělat, že se všichni cítí dobře a vytvořit skvělou atmosféru, pokaždé tam něco přinese. Je velice odhodlaný, silný, má to výborně nastavené v hlavě,“ práskl na Salonena novic Mikko Salmio.

Ach, onen Salmio, u nějž při avizování 14denní zkoušky panovaly jisté pochyby.

Zase Fin?

Nebude jich už v kabině moc?

Nevytvoří se zde finská kolonie?

Na tyto odpovědi je ještě příliš, zatím ještě ani nepodepsal nastálo. Hned v prvním utkání, které odehrál poprvé od března, však ukázal, jak může být planým borcem, což vyšperkoval dvěma přesnými asistencemi.

„Jsme poměrně stejné typy osobností – Mikko je vždy usměvavý, do všeho se snaží vnést pozitiva. I do kabiny. Pokaždé se na něj pomůžete spolehnout. Nejdříve myslí na tým, je pro něj na prvním místě. Není to ten typ, kterého by zajímaly kanadské body. A je to dříč!“ smekl před svým kamarádem Salonen.

Finská pohoda by se dala rozdávat, rovněž k ní přispívají i další borci ze severu Jesse Paukku, Atte Huhtela, kteří rovněž přispěli svoji částí do mlýna.

Fanoušci Beranů už po prvním zápase žádají, ať klub podepíše Mikka do konce sezony, což se jeví jako jediná správná volba.

Budou-li Finové pokračovat v nastoleném trendu, tak pak bude důležité udělat vše pro to, aby je Berani udrželi. Právě tito borci můžou být důležitým x faktorem ševců nejen v této sezoně, ale klidně i těch následujících.

Vše ale ukáže až čas.