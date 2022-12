Do role hlavního kouče dosadil Miloše Říhu mladšího. Ten převzal žezlo po Rostislavu Vlachovi, se kterým v pondělí skončil také Juraj Jurík. „Miloš má obrovský přehled o hráčích, což mi v době, kdy primárně musím zajistit finance, může hodně pomoci. Zároveň se tak stal sportovním manažerem. Navíc nevymýšlel hory doly. Vážím si toho, jak přistoupil na moji motivační smlouvu,“ vyzdvihl o pět let mladšího Říhu.

Miloš Říha by měl ze ševců vytřískat co nejvíce. Jeho šéf je přesvědčený, že toto mužstvo má na mnohem lepší umístění. „Byť to momentálně nevypadá, tak tady máme nadstandardní hráče. Předchozí trenéři si s tím nevěděli rady. Doufáme, že se to po změně trenéra zvedne,“ přeje si Hamrla.

„Cílem je play-off, tedy umístit se do šestého místa a mít záruku čtvrtfinále. Trenér Říha by měl připravit tým na to, abychom v play-off hráli důstojnou roli!“

Jak se kádr přesně promění, se teprve uvidí. Pod novým koučem každopádně měl týden na to se ukázat – při středeční porážce na ledě Šumperku a v sobotu proti Dukle Jihlava. Pokud ševci tento duel nezvládnou, na TOP 6 budou po 29 kolech Chance ligy ztrácet deset bodů. „Po Jihlavě máme týden do zápasu se Vsetínem, v této době začneme řešit okysličení kádru,“ popsal Hamrla sled následujících událostí.

Večer před tiskovou konferencí unikly informace o potenciálních posilách Beranů. V obou případech jde o odchovance klubu – obránce Lukáše Buchtu a útočníka Zdeňka Sedláka. „Trénují s týmem. Není to ale ve formě, že jsme v této chvíli před podpisem smlouvy. Chceme je vidět, mluvit s nimi. Hráče hodláme vybírat s rozsáhlejším výhledem. Abychom viděli, v jakém jsou zdravotním či kondičním stavu,“ uvedl Miloš Říha mladší, který se hodlá zaměřit na zdejší odchovance.

Přestože se ševcům dosud nedaří, tak Říha nepochybuje o atraktivitě zlínské adresy. „Mluvil jsem s některými hráči a není problém s tím, že by do Zlína nechtěli jít. Jednou z variant na oživení kádru jsou i střídavé starty z extraligy. V prosinci je ještě prostor něco řešit. Konkrétnější ale být nechci,“ omluvil se Říha.

Prohloubit by se měla i spolupráce s Vyškovem. Klub ze II. ligy vlastní právě nově zvolený generální manažer hokejového Zlína Robert Hamrla. „Příští týden nehrajeme. S trenérem Říhou se chystáme právě do Vyškova, který má poslední zápas před vánoční pauzou. Uvidíme, jestli se trenérovi někdo bude líbit. Pak bychom případně řešili, zda by nás už někdo posílil na utkání se Vsetínem,“ zmínil Hamrla nedělní derby, které se koná 18. prosince.

Velkým tématem od sestupu z nejvyšší soutěže je setrvání Daniela Gazdy. Obránce s reprezentačními zkušenostmi za ševce odehrál 21 zápasů v Chance lize, zapsal 13 kanadských bodů. Od druhé poloviny listopadu v rámci střídavých startů působí v extraligových Českých Budějovicích.

Na jihu Čech ve čtyřech utkáních nasbíral 4 body. „S Danem jsme v kontaktu. Pro nás je prioritou, aby hrál tady. Jedná se o kvalitního beka, prokazuje to i v extralize. Takového hráče bychom potřebovali. Máme na to ještě 14 dní,“ poukázal Miloš Říha na konec měsíčního hostování 25letého obránce. „Nastala tady radikální změna. Možná to ovlivní i názor Dana. Když si promluví s trenérem a se mnou, tak věřím, že by se mohl podílet na společné cestě zlínského hokeje,“ doplnil Hamrla.

Robert Hamrla měl ke vstupu do zlínského klubu blízko už v létě. Na poslední chvíli bylo vše jinak. „Věděl jsem, že je to jistým způsobem politikum, že to není nic proti mé osobě. Kluci to měli nějak nastavené, do plánů jsem se jim nehodil. Mluvit za ně nechci. Dobře ale vím, do čeho jdu. Do této situace může jít jen srdcař, Zlíňák!“

Generální manažer a jednatel Beranů věří, že může být pravou osobou, která zlínský hokej pozvedne. „Mám pro to velké předpoklady – jsem odchovanec klubu, bývalý profesionální hráč. Mančaft umím poskládat, viz II. liga ve Vyškově. S tátou jsme 12 let organizovali Zlatou hokejku, hokejovou branži známe. V těžkých chvílích mi to může pomoci,“ nepochybuje Robert Hamrla.

Teď je čas, aby své zkušenosti uplatnil.