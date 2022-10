Takový scénář snad nečekal ani v těch nejděsivějších snech. „Věřím tomu, že nás nakopne jedno vydařené utkání, které hráči budou mít pod kontrolou. Že najdou cestu, jak vyhrávat zápasy,“ přeje si Marušák, bývalý jednatel klubu.

Jak byste okomentoval dosavadní výkony Beranů?

Se špatným začátkem sezony vnímám zaraženost a nervozitu hráčů, která se v první řadě vždy objeví v kreativní a útočné části. Bohužel si neumíme pomoci vstřeleným gólem, beci možná pod tíhou okolností a každé další inkasované branky upustili od aktivní hry. Vždy je to o celém bloku pětky – brání i útočí všichni, to nám aktuálně nefunguje. V přípravě jsme přitom hráli v bloku a pomáhali si jak dopředu, tak kompaktně dozadu.

Statisticky máte třetí až čtvrtou nejlepší obranu v soutěži. Není to ale zkresleno výbornými výkony brankáře Hufa?

V obraně to samozřejmě není ideální. Větší problém ale vidím v koncovce, která nás drtí. V lepším případě doplácíme na neproměňování šancí. Byly však i případy, kdy jsme si nevytvořili téměř žádné příležitosti.

Útok přitom posílil Pospíšil s více než 500 starty v extralize, z nejvyšší soutěže se vrátil bronzový Ondráček. Přivedli jste také produktivní duo Kindl, Mrázek…

Tým není špatně poskládaný. Má svoji kvalitu. Chtěli jsme mu dát čas, aby se projevil, jak má, půlka týmu je přeci jen nová. Dělat soudy po úvodních sedmi utkáních sezony je pořád ještě brzy. Je to ošidné.

Neměly by se ale nové tváře projevovat více?

Dnes jsem byl v kabině, apeloval jsem na to, že opravdu už není čas na adaptační manévry. Že těchto sedm kol beru jako daň za velkou obměnu týmu, že jsme byli schopni to obětovat. Teď už od všech očekáváme výrazně lepší výkon, na který hráči mají.

Hodláte po špatném úvodu zasahovat do kádru?

Trh trvale sledujeme, o případných změnách přemýšlíme. Nehodláme však přifukovat hráčský rozpočet. Pokud někdo přijde, tak to bude znamenat odchod jiného hráče – buď přímý trejd nebo rozloučení se s některým hráčem.

Je něco takového na stole?

S několika kluby komunikujeme o různých variantách. Díváme se všemi možnými směry, nejsložitější je to v této chvíli s extraligovými kluby. Nic ale není ve fázi, že to by spělo do finále.

Na jaké pozici hledáte?

Aktuálně řešíme útok.

Před sezonou se mluvilo o střídavých startech do extraligy. Jste nyní naopak nakloněni opačné spolupráci, že by vám pomáhali hráči z nejvyšší soutěže?

Prověřujeme i tuto variantu. S rozjezdem extraligové sezony a počtu odehraných kol však narůstá i marodka jednotlivých týmů. Všichni zdraví hráči tak v podstatě mají herní vytížení.

Když se nedaří, jako první to odnáší trenéři. Mají se bát o svoji pozici?

S trenéry se scházíme po každém utkání, všechny zápasy hodnotíme. Věci konzultujeme na denní bázi. Trenéři v této chvíli, po sedmi kolech, mají jistou podporu. Jejich pozice je stabilní, což jsem oznámil i samotným hráčům. Nyní je na všech, aby to posunuli do lepších pater tabulky.

Přijali jste k dnešnímu dni nějaká opatření?

Nejsme v pozici, kdy bychom si i nadále mohli dovolit produkovat výkony, jaké předvádíme. Budeme to řešit zápas od zápasu. Mužstvo každopádně dostalo sportovní ultimátum, které se týká následujících pěti utkání. (doma Litoměřice, venku Přerov, doma Slavia Praha, venku Pardubice „B“, doma Frýdek-Místek – pozn. red) Potřebují toho dosáhnout, aby výrazně nebyli kráceni na odměnách za měsíc září.

Prozradíte, co spadá do toho úkolu?

Nezlobte se, necháme si to pro sebe.

Fanoušci začali spekulovat, že hráči v posledních měsících neobdrželi výplaty. Můžete to potvrdit, nebo vyvrátit?

Hráči do této doby dostali na odměnách každou korunu, které jim smlouvy garantují. A to v řádném termínu.

V polovině srpna jste byl jmenován do pozice GM Beranů. Jak svoji pozici berete?

S funkcí se sžívám, jsem v ní teprve několik týdnů. U rozhodování a řízení „A-týmu“ jsem v podstatě dva a půl roku, včetně covidu a sestupu vesměs zažívám negativní věci. Vůbec mě to netěší. Vnímám to jako katarzi, kterou si klub historicky zaslouží, sklízíme, co jsme zaseli. Jsme tam, kde jsme. Nemyslím si, že bychom v těchto vodách byli neoprávněně.

Co se pro vás změnilo?

Kompetence dříve byly rozděleny mezi tři osoby, teď je to do dvou osob. Plus jako generální manažer zaštiťuji i přesah do zapsaného spolku a prvního týmu. Všechny záležitostí jsou mnohem intenzivnější.