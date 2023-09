„Za posledních deset let zde nebylo vedení, které by mělo připravené investiční projekty. Přicházím s plánem a cílem každý rok investovat nějaké peníze do zázemí,“ má jasno Pravda.

Změny na stadionu jsou výrazné. Vnímáte jako klub dluh vůči fanouškům?

Nebudu hodnotit historii klubu, to mi nepřísluší. Na rovinu, při mém příchodu do klubu na mě dýchl katastrofální stav. Každopádně my změny k lepšímu chceme dělat, ale je to běh na dlouhou trať. Stadion a fanoušci si to však zaslouží! Rádi bychom během dvou tří sezony dostali stav zimáku do stavu, který bude ucházející.

Vaší vizí je nastavení bezhotovostního, klubového systému. Kdy se jej fanoušci dočkají?

Už nyní budou mít bufety nastavený bezhotovostní platební styk, přes bankovní karty. Chystáme ale ještě systém platby přes věrnostní systém, čipový systém, kde bychom rádi odbourali banku. Jednalo by se o nejrychlejší způsob platby. Nebudete muset řešit žádnou hotovost, prostě si nabijete v našem věrnostním systému svou peněženku a v rámci našeho klubu s s ním můžete řešit cokoliv.

Chystáte změny i co se týče vstupů, posunutí turniketů. Jak to bude vypadat?

Kontrola, čipování vstupenek nebude probíhat u samotného vstupu na stadion, ale už dříve, ohraničeném prostoru před stadionem, vznikne tady takové malé „náměstíčko“, tedy prostoru parkoviště před zimákem, kde zmizí auta z první řady od stadionu, tedy nějakých dvacet vozidel. Nechceme, aby se fanoušci v nejtěsnější blízkosti proplétali mezi auty. Vznikne větší zóna pro fanoušky, s novými výčepy, food tracky, chceme rozšířit počet toalet. Změny ve venkovním prostoru by měly být předvojem toho, co chceme pro fanoušky realizovat v dalších sezonách.

Kolik bude stát vstupenka do restaurace stadionu, co nabídne?

V rámci zápasu bude naše jinak klubová restaurace určená pro veřejnost a vyjde na pět set korun. Kromě rezervace místa v ní a výborného zázemí s občerstvením budou moci sledovat zápas z přilehlé tribuny. K dispozici ale bude ještě nějakých třicet míst pro občerstvující se veřejnost.

Co dalšího by měl stadion z pohledu rekonstrukce čekat?

Zatím další konkrétní korky a postupy s městem nemáme projednány, na tento rok je rozpočet směrem k pracím na zimáku uzavřený. Čeká nás ale běh na dlouhou trať a vše budeme během příštích týdnů a měsíců s vedením města diskutovat.

O krocích máte jasno?

Ano, máme plány ke zlepšení zázemí ve dvou oblastech – zázemí pro hráče a fanoušky. V tuto chvíli jsou prvořadější naši hokejisté, zlepšit zázemí pro mládež, která je opravdu špatná, kabiny jsou v hrozném stavu, to musíme změnit co nejdříve. Již během této sezony chceme řešit nutné opravy, dostat klimatizaci do nich, celkově zázemí změnit.

Co se týče fanoušků, zde bychom přivítali nové sedačky, ještě zatraktivnit bufety, rozšířit chodby, udělat zázemí, které stadionu 21. století přísluší.

V neposlední řade nás trápí absence vzduchotechniky, která je v tomto letním počasí důvodem, proč je na ledem taková mlha. Problémů je zde hromada, bez jejich odstranění nemůžete udělat moderní stadion.

Ve svých dlouhodobých plánech počítáte se třemi ledovými plochami. Už je jasněji, kdy vznikne nová třetí, místo stávající provizorní stanové v areálu Svitu?

Nyní už máme vyřízené stavební povolení, máme upřesněné rozpočty. Není tajemstvím, že před covidem byla jeho výše okolo padesáti šedesáti milionů, v minulých měsících se vyhoupla až na dvojnásobek! Podařilo se nám najít variantu, která vrací investici na původní, rozumnou šedesátimilionovou hranici. Nyní již opět reálně vidíme, že se výstavba ledové plochy blíží, Zlín si tři ledové plochy zaslouží!

Donedávna ve Zlíně působily dva, konkurenční kluby. Vašim příchodem do křesla generálního manažera, došlo již ke sblížení, sloučení?

Stále jsou to sice dvě společnosti, ale sjednotili jsme je hráčsky. Máme pod „střechou“ Beranů již juniorky a dorost, pořádáme společný nábor. Od druhé do deváté třídy jsou kluby stále papírově rozdělené, ale již nyní vidíme úzkou spolupráci jako ohromnou výhodu pro zlínský hokej, i díky větší konkurenci. Očekávám, že do budoucna dojde k postupnému sjednocení pod hlavičku Beranů. Chce to ale čas, není to ještě zcela dohodnuté.

Kromě zázemí došlo i ke stabilizaci majetkové struktury, přesto město Zlín se stále netají přáním prodat serióznímu zájemci svých významných 49 procent. Rýsuje je se nějaký silný kupec?

Stále platí, že město svůj podíl nabízí. Po vstupu významných partnerů Trinity Bank a Samohýl motor se objevují zájemci, kteří by rádi nějaký podíl v klubu získali, ale v tuto chvíli jsme si s majiteli řekli, že majetkovou strukturu nyní uzavíráme a uvidíme, jak dopadne tato sezona. Jasný je přitom fakt, že nový partner musí koupit celý podíl města, už jej nechceme dál dělit. Čeká se proto na silného partnera, který to převezme za město.

V pozici generálního manažera působíte necelý čtvrt rok. Jsou zde ještě věci, které vás dokážou překvapit?

Když neberu stav zimáku, tak asi nic. (smích) Já se v tomto hokejovém prostředí pohybuji dlouho a co bylo potřeba, to jsme vyřešili. Zásadní bylo oživit obchod s partnery, nebyli na mě zvyklí, ale nyní již máme výborné vazby a vše funguje. Pronikl jsem do celého zázemí, nevidím problém.

Co dál generální manažer řekl o:

Trinity Bank aréna Luďka Čajky

„S touto společností máme dlouhodobou smlouvu, přejmenování má finanční podtex. Umožnilo nám to, že jsme jako jedno z prvních vedení dokázali do rozpočtu dostat investice.“

Financování rekonstrukcí

„Na fórech jsem zaznamenal, že vše platilo město, respektive samotný majitel. Není tomu tak! Podílí se na tom významně klub, třetinu toho rozpočtu zaplatil právě klub.“

Partneři

„Vrací se k nám partneři z minulosti – nově jsme podepsali významnější smlouvy se společnostmi Kovárna Viva, Tescoma nebo Zbrojovka. Partnerství neustále prohlubujeme. Partneři mají chuť nás podporovat, daří se nám nahrazovat zvyšovat plnění a nahrazovat případně některé neúspěšné.“

Firmě PSG

„Zůstalo pro nás významným partnerem, plnění se pohybuje v částce tři čtvrtě milionu korun. Jsme moc rádi, že zůstává, že partnerství bude trvat i nadále.“

A-tým

„Kádr je víceméně uzavřený, měli bychom s ním začít sestavu. I nadále však můžeme provádět kosmetické změny, víme, jak loňská sezona vypadala, že kádr nebyl tak široký. Chceme pracovat na tom, abychom v play-off měli síly. Věříme, že nám bude přát i štěstí, že se nám postup letos podaří.“

Permanentní vstupenky

„Máme prodáno téměř 2 500 permanentek, což je poměrně významné číslo, vyšší než v loňské sezoně.“

Novinky

„V průběhu ročníku bychom se chtěli podívat na novinky, které připravujeme. Jednou z nich bude aplikace Beran, jejíž název ještě není definitivní. Každopádně bude umožňovat zakoupení online vstupenky, možnost nákupu ve fanshopu nebo v bufetu v rámci stadionů. Zároveň chceme, aby bufety doznali ještě větších změn.“

Rekonstrukce zimáku

„S majitelem domu, tedy městem, se znovu dostáváme do řešení. Uvidíme, jak to bude vypadat. Budu jeden z těch, který bude tlačit na to, aby se v tomto směru se zimákem udělalo. Mluvilo se už hodně, teď je potřeba začít s touto přeměnou něco udělat. Chceme vytvořit i zázemí, včetně jiných nástupů, projekcí a dalších věcí.“

Titulární sponzor

„Hledáme firmu, která se s klubem propojí na více úrovních. V hledáčku máme pár firem, které by to splňovaly. Nekladli jsme si však za cíl, abychom s ním začali sezonu. Chceme tomu dát čas.“

Rozpočet

„Je zhruba stejný, nejsou v něm zásadní změny. Přibližně z 90 procent je naplněný. Celkově by se měl pohybovat okolo 50 milionů korun.“

Akademie – možná ztráta statusu

Body se počítají pět let zpátky – získávají se za draft, začlenění hráče do extraligy a reprezentací. Historii nezměním, nebudu se v ní pitvat nebo ji komentovat. Akademie měla splnit 500 bodů, my máme nějakých 430 bodů. Jsou tam ještě bonusové body, které nám přiděleny nebyly. Pokud se bude zmenšovat počet Akademií, tak jsme první na řadě. Budeme bojovat a diskutovat s Českým svazem ledního hokeje, současné podmínky jsou pro kluby se Chance podmínkou nevýhodné.

Výhoda zůstat v akademii

„Jsou to peníze navíc, které z do mládeže putují, na áčko to žádný vliv nemá. Je to dlouhodobě oceňovaný status, finanční ztrátu dokážeme vykompenzovat. Důležité jsou pro nás ligy – máme tu nejvyšší juniorky, dorostu a 9. tříd. Pokud tyto soutěže zůstanou, tak se nás to významně nedotkne.“