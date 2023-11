Znovu jsou daleko za očekáváním. Za 24 kol získali jen 36 bodů, jsou až na sedmém místě Chance ligy. Na vedoucí Porubu navíc ztrácí propastných 26 bodů. Hokejovým Beranům kromě úspěšného derby se Vsetínem zatím nevychází nový impuls od trenérů Srdínka se Sedlákem starším. Nejen o tom v nedávném rozhovoru pro klubové stránky mluví GM Jan Pravda.

GM Beranů Jan Pravda na začátku sezony. | Video: Deník

„Prohrávat se může, ale musí to být boj a hra musí fanouška bavit. S trenéry diskutujeme zápas po každém utkání a snažíme se najít správnou cestu. Nyní víme, že těch změn v týmu bude potřeba více. Jsem si jistý, že tým je potřebuje, pak začne šlapat,“ nepochybuje Pravda.

Zlínský klub se znovu po roce snaží o návrat mezi českou smetánku. Stejně jako v loňském ročníku, tak i ten letošní zahájil nevýrazně, což tentokrát odnesl Miloš Říha, který u mužstva setrval necelý rok.

„Občas se musí udělat těžké rozhodnutí, a proto jsme po dohodě s majiteli usoudili, že je potřeba do toho říznout. Změny v kádru proběhly na začátku sezony, a proto se přistoupilo ke změnám u trenérů. I když jsem měl s trenéry dobré vztahy a moc jim děkuji za odvedenou práci, museli jsme se pohnout dál,“ ozřejmil Jan Pravda konec Říhy, s nímž se zároveň rozloučili i asistenti Leška s Horákem.

Srdínko: Nepředvedli jsme prakticky nic, hra se musí rapidně zlepšit

Mužstvo dočasně převzali trenér hlavní juniorky Srdínko a šéftrenér mládeže Sedlák starší. V derby proti Vsetínu dosáhli na vítězství 5:4, v dalších dvou zápasech ale prohráli.

„Nyní má nový trenérský tým prostor na práci s mužstvem. Nebude to mít vůbec jednoduché, ale věřím, že dokáže tým posunout herně na vyšší úroveň. V pozici je zatím dočasně. Má naší důvěru a musí dostat prostor pro změny. I my potřebujeme vyhodnotit, jak začne tým po změnách fungovat, zda se změní předvedená hra, jestli uděláme šňůru bodů a jaká bude atmosféra v kabině,“ nastínil šéf klubu, jenž by současnou dvojici ještě rád doplnil.

„Pracujeme na příchodu jednoho zkušeného trenéra, který by Honzu Srdínka se Zdenkem Sedlákem na střídačce doplnil a uvidíme, jak se bude práce vyvíjet. Jsme živý organismus a budeme reagovat na vývoj.“

Dočasný trenérský štáb se musí vypořádat hned s několika problémy. Jaké jsou podle generálního manažera Beranů ty největší?

„Podle mne rychlost, důraz před brankou a zakončení. Nyní trenéři přenastavují systém, hráči si na něj musí zvyknout a sžít se s ním. Včera (sobotu – pozn. red) jsme viděli, že zejména ve třetí třetině nám došla kondice. Zjednodušeně, v našem týmu chybí rychlostní typy hráčů a střelci,“ míní Jan Pravda.

Šenkeřík do Zlína nepřijde. Vybral si Slovensko

Byly to zimní změny, které ševcům zachránily loňskou sezonu. Kromě příchodu Zdeňka Sedláka staršího k týmu v roli asistenta mužstvu pomohlo i hostování brněnského Petra Kratochvíla, jenž vytvořil elitní formaci s Denisem Kindlem a Zdeňkem Sedlákem.

„Při letním posilování se na podobný typ hokejisty nemyslelo a současní hráči aktuálně nenaplňují tyto parametry. Také je podle mne potřeba tým oživit mladými hráči. Máme nejstarší tým v lize. Tohle budeme chtít změnit. Snažíme se hledat vhodné hráče na výměny, ale v průběhu sezony to není úplně jednoduché,“ vysvětluje Pravda.

Fanoušci v průběhu ročníku spekulovali, že mančaftu schází osobnosti. Jan Pravda s tím částečně souhlasí.

„Emoce a zodpovědnost na sebe vzal třeba kapitán Köhler, který při zápase zvýšil hlas, až z toho rozštípal hokejku. Takových momentů potřebujeme více, jak na střídačce, tak ve hře, ať už důrazem při zakončení nebo v dohrávání soubojů. Dalo by se tedy říci, že nám chybí více osobností,“ uznává.

Srdínko po první prohře: Nebyli jsme efektivní, hra nebyla špatná

Berani před letošní sezonou posílili o některé zkušené hráče, kteří v minulosti měli na kontě skvělé statistické počiny. Ve Zlíně by si však od nich představovali lepší výkony.

„Podívejme se na kariéry našich hráčů. Oni umí dávat branky. My musíme zjistit, proč se stále trápí. Je špatně, že v první padesátce nejproduktivnějších hráčů ligy máme jen tři naše hráče. Přitom tady máme hráče, kteří v Chance lize nebo jiných soutěžích měli pravidelně bod na zápas, nicméně jsou teď v útlumu. Musíme je probudit, ale to půjde jenom tvrdou prací. Od nás na to mají v této lize nejlepší podmínky stran zázemí. Za výsledky jsou finančně motivováni, takže teď hodně ztrácejí a bolí je to. Jsou to profesionálové a my od nich očekáváme výkony a výsledky,“ uzavírá generální manažer Beranů Jan Pravda.