„Škoda, že jsme to neudrželi do konce. Takto máme jen bod,“ hlesl smutně 20letý forvard, ve kterém se po utkání mísily odlišné emoce. Vyrovnání na 1:1 totiž pro něj znamenalo premiérovou trefu v „A“ ševců. „To mě na tom mrzí nejvíce. Kdybychom vyhráli, tak mě branka pochopitelně těší jinak,“ pronesl šikovný borec.

Mezi dospělými se otrkává už nějaký ten pátek. Za první tým Beranů absolvoval 13. zápas. Až v něm poprvé bodoval. Na konci 15. minuty sobotního střetnutí srovnal proti poslednímu týmu soutěže na 1:1. „Měl jsem v sobě takový adrenalin, že jsem si gól ani nepamatoval,“ přiznává na rovinu. „Viděl jsem ho až na kostce. Byl to pěkný gól. Kluci mi pak říkali, že jsem ještě mohl jet sám do brány. Naštěstí to tam ale padlo,“ pochvaluje si ukončené čekání na premiérovou branku.

Ševci otočili průběh zápasu ve druhém dějství, rezerva Pardubic však srovnala necelé dvě a půl minuty před koncem třetí třetiny. Jelikož prodloužení nerozhodlo, šlo se do samostatných nájezdů.

Čtvrtou sérii Beranů si vzal na starosti právě Luža, který šel na řadu po neúspěšných parťácích Mrázkovi, Kindlovi a Honejskovi.

A to za stavu 0:1 pro hosty. Sám byl úspěšný, trefil to pod horní tyč. „Dělám to tak i na tréninku. Vyšlo mi to i teď. Kluci i říkají, že mám dobré nájezdy,“ usmívá se mladý útočník Zlína.

Z osobního hlediska měl parádní hokejový týden – poprvé v sezoně se prosadil také za Vyškov, kde v rámci střídavých startů letos absolvoval sedm zápasů. Premiérově se mu zadařilo ve středu v Hodoníně. „Působení ve Vyškově mi výkonnostně pomáhá. Tento první gól mi zvedl sebevědomí, odrazilo se to i tady ve Zlíně,“ těší Dominika Lužu, který za Berany naskočil už v sezoně 2020/2021.