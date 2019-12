„Až mi jich bylo líto,“ přiznal Köhler, který vstřelil svou sedmou branku v sezoně.

Svoboda tvrdil, že si myslel, že má puk ve své moci. Jak jste docílil rozhodující trefy?

Puk zůstal ležet na ledě. V tu chvíli jsem viděl, že nemá betony úplně stažené a puk mu tam ležel mezi chrániči. Kdyby je měl stažené, nikdy bych to neprocpal. To je jednoduché.

Neměl jste obavy, že platnost rozhodujícího gólu budou ještě rozhodčí zkoumat na videu stejně jako v případě druhé vaší branky?

Samozřejmě jsem viděl, že si stěžují, takže vám probleskne hlavou, jestli to bylo regulérní. To jsou kolikrát okamžiky, kdy víte, jak to nebylo, jste o tom přesvědčený, ale pak se doma podíváte na video a říkáte si, že jste se mýlil.

Soupeř využil i coach challenge. Neměli jste obavy, co se tam kromě vysoké hole mohlo ještě stát?

To jsem neměl obavy. První věc, co nás zajímala, byla vysoká hůl. Val říkal, že nebyla a je o tom přesvědčený. Někteří kluci ale říkali, že si myslí, že byla. Říkali jsme si, že je to na hraně a uvidíme, jak to dopadne. A nedovolené bránění? Nás tam bylo šest, a když jsem se vyptával, jestli byl někdo v brankovišti, zjistili jsme, že pět hráčů bylo rozlezlých po mantinelu. Takže mu tam neměl kdo bránit kromě Vala, který střílel na branku. Proto jsem si říkal, že tohle by mělo vyjít. Spíš jsem se obával vysoké hole.

O čem tahle důležitá výhra vypovídá?

Přiznejme si, že pro ně to musí být kruté. Zápas se pro ně vyvíjel celou dobu dobře, vedli, po našem vyrovnání se zase dostali rychle do vedení. Nám nevyšla druhá třetina, tam jsme vypadli z rytmu. My jsme tlačili, ale ujeli nám. Když tlačíte, občas se nějaká chyba stane. Vyrovnání jsme si zasloužili za naši aktivitu ve třetí třetině.

Právě vaše formace byla u všeho podstatného. Už váš spoluhráč Claireaux vyrovnal. Jak se domluvíte?

Mluvím anglicky, že si na dovolené na recepci vyřídím pokoj s výhledem na moře. (směje se) Ale domluvíme se. Když se s Valem bavíme o hokeji, máme podobné myšlenky, názory na hokej a podobně bychom i řešili spoustu situací. Když má puk, lépe předpokládám a čte, co udělá. To samé Fořťák (Fořt). Máme lajnu tří typově podobných hráčů.

Nastřílel už osm gólů. Pomáhá mančaftu hodně?

Bez debat. Hraje fantasticky. Však přišel, měl dvě nahrávky, doma s Libercem dal dva góly. Obrovsky nám pomohl a pomáhá.

Z tribuny to po prvním inkasovaném gólu vypadalo, jako byste přestali hrát. Co se s vámi stalo?

Asi nějaká nepozornost. Nevím, jak to popsat. Jediné, co k tomu mohu říct, že se to nesmí stávat. Padesát minut taháte za kratší konec, stojí to spousta sil, konečně to z vás spadne a pak přijde taková sprcha. Bylo to těžké. O to je výhra cennější. Zápas měl obrovské emoce. Nemělo to daleko k play-off. nasazení. Zápasy už jiné nebudou.

Byl to podobný zápas jako v Karlových Varech, jen v opačném gardu, co?

Super, tyhle body jsme potřebovali. Věděli jsme, že ve Varech jsme body ztratili. Samozřejmě jeden jsme měli, ale cítili jsme, že jsme tam body nechali. Bylo dobře, že jsme brali dva. Nyní jsme za tuhle výhru šťastní, bylo fakt těžké i psychicky náročné. Když to řeknu blbě, je mi jich i trochu líto. Celou dobu vedli, ale zápas ztratili.

Bude podobně vyhrocených zápasů do konce sezony spousta?

Přesně tak. Do konce základní části zbývá čtyřiadvacet kol, jeden bude jak druhý.

OČIMA BRANKÁŘE MIROSLAVA SVOBODY

„Neviděl jsem to na videu, ale pocitově jsem měl puk mezi nohama. Prostě do mě zajel. Uvidím, nechci se nyní k tomu moc vyjadřovat. Nebudu se tady uspokojovat, že máme jeden bod ze Zlína. Můžeme si říkat, co chceme, ale pro mě je to dnes málo. Jsem nasr…

Gólová situace na 2:2? To byl gól. Kamera to trochu zkresluje. Zlín si gól na 2:2 zasloužil, ale dostat gól v prodloužení v naší situaci je špatné. Zlín má dobré mužstvo, zaslouží respekt, ale my hrajeme extraligu a jsme tu z nějakého důvodu. Možná to časem uvidím jinak, ale dnes mi vadí, že jsme prohráli.“