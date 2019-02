/FOTOGALERIE/ Hattrickem sestřelil hokejisty PSG Berani Zlín plzeňský útočník Milan Gulaš. Ačkoliv žlutomodří vedli po gólech Žižky a Fořta 2:0, nakonec prohráli 2:3 v prodloužení. Prodloužili svou sérii na čtyři porážky v řadě a osm z posledních devíti utkání, ze kterých posbírali šest bodů.

„Musím pochválit mužstvo, jak jsme zlepšili obranu, kluci makali a pomohli Sedláčkovi. Měli jsme pohyb celý zápas. Se silnými mančafty jsme prohráli, tenhle bod bereme. Odehráli jsme dobré zápasy, s Libercem nás sestřelil Birner,“ vybavil si Hamrlík poslední bitvu roku 2018, kdy za stavu 2:2 Birner dvěma góly rozhodl.

Také v neděli řádily individuality. Plzeňský obrat z 0:2 na 3:2 v prodloužení režírovala první formace Kovář-Gulaš-Němec.

„Nemáme vyloženého střelce, co mají oni. Rozhodla kvalita, když byli na ledě, byl to frmol. Bod bereme, když zůstaneme u této hry, snad někdy nastřílíme víc branek. Neproměňujeme šance, to je celé,“ litoval asistent trenéra Zlína Martin Hamrlík.

Půl zápasu se čekalo na gól, až ve 33. minutě Lakatoš nádherně našel v mezikruží kapitána Žižku a otevřel skóre. O 84 vteřin později pláchl Fořt, rozjetý se zbavil stíhajícího Jana Kováře a blafákem do bekhendu podruhé rozjásal zlínské fanoušky.

„V pátek po jedenáctigólové výhře nad Pardubicemi jsem dostal otázku, jaký bude mít vliv na další zápasy. Jestli pozitivní, nebo negativní. Ukázalo se, že to mělo negativní stránku. Zlín prokázal pracovitost, houževnost, bruslení, v tom nás předčil,“ líčil asistent plzeňského trenéra Jan Hanzlík.

Zlín nechal na ledě srdce, rval se, jenže po druhém inkasovaném gólu si vzali plzeňští trenéři oddechový čas a minutu po Fořtově trefě na 2:0 Gulaš poprvé v zápase udeřil. Ve 48. minutě bylo vyrovnáno, opět s podpisem plzeňského kapitána.

„Kvalitou první pětky jsme se dokázali do zápasu vrátit. Kvůli tomu patří týmu kredit,“ vzkázal Hanzlík.

V prodloužení stačilo Plzni 36 vteřin, aby urvala druhý bonusový bod. V hlavní roli plzeňský vousáč s číslem 77.

„Mít tady aspoň jednoho Gulaše, Kováře nebo Němce, bylo by to lepší. Je to nefér, podívejte se na jejich historii,“ srovnával Hamrlík vysokou kvalitu soupeřů se svým mančaftem bojovníků.

„Od začátku zápasu jsme nebyli ve své kůži. Zlín hrál velmi aktivně, dělal nám problémy, přestáli jsme tlak. Nedařilo se nám chytnout tempo zápasu, se štěstím jsme využili šance, co se nám naskytly,“ oddechl si plzeňský střelec.

Zlín hrál šest přesilovek, nevyužil však jedinou.

„Nám to sehraje první pětka v plné parádě, ale buďme realisté. Na tréninku to jakžtakž vypadá, ale zápas je něco jiného,“ ví Hamrlík.

„Jsem ale rád, že se ukázala zkušenost mužstva a odvezli jsme si dva body,“ pochvaloval si plzeňský hrdina nedělního večera.

PSG BERANI ZLÍN - PLZEŇ 2:3 (0:0, 2:1,0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 33. Žižka (Lakatoš, P. Sedláček), 34. Fořt (J. Ondráček, Kubiš) – 35. Gulaš (Jan Kovář, Jones), 48. Gulaš. Rozhodčí: Pešina, Kubičík – Svoboda, Ganger. Diváci: 4185.

PSG Berani Zlín: J. Sedláček (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Valenta, Žižka (C), Řezníček, Zbořil, Padrnos – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – E. Kulda, Fryšara, Popelka – Šlahař, P. Sedláček, Lakatoš – Okál, Honejsek, Herman.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, D. Kindl.