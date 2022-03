U Beranů byste rád vykonával roli generálního manažera, jednatele i spoluvlastníka klubu. Z čeho vzešel prvotní impuls? Hlavní impuls vzešel během letošní sezony. Pořád jsem čekal, že se to nějak zachrání, zázrak se však nekonal. Přemýšlel jsem, jak situaci uchopit, aby mně to dávalo smysl. Rozhodl jsem se pro model, který podle mě může fungovat – byl bych generální manažer, jednatel a zároveň spoluvlastník klubu v jedné osobě. Když už v tom budu mít vlastní peníze, vize a hlavně svoje jméno, tak pro partnery bude zárukou že to myslím vážně. Vsázím na tuto kartu, proto jsem vstoupil do jednání s majiteli. Žádná jiná varianta pro mě nepřichází v úvahu. Jestli se to podaří, to netuším.

Co je pro vás zásadní?

Zásadní je, aby to fungovalo. Kolem hokeje se točím celý život a vím, jak to funguje jinde v klubech, které jsou úspěšné. Být spoluvlastníkem je podmíněno i tím, že nechci po každých komunálních volbách řešit, jestli město jako většinový vlastník bude měnit jednatele nebo generálního manažera. Zkrátka chci pracovat na plný úvazek v režimu čtyřiadvacet hodin denně, jak si tato funkce vyžaduje. A postupem času být i většinovým vlastníkem.

Do klubu byste rád dával pět milionů korun ročně. Mohla by se částka postupem let navyšovat?

Berany už dvě sezony podporuji dosti významnou částkou, takže bych sumu jen navýšil. Zmíněných pět milionů ročně garantuji jako minimum po dobu tří let. Do té doby bych rád našel i investora, který by celý klub odkoupil od současných majitelů. Pokud tedy budou chtít svůj podíl prodat. Navýšení příjmů do klubové pokladny bude záviset na mé práci. To je jednoduchá rovnice.

V případě, že bude vyhlášeno výběrové řízení na generálního manažera. Přihlásíte se?

Ne, touto cestou nepůjdu. Řeknu proč. Výběrové řízení je na dlouho a já jako člověk, který ví, co tato pozice obnáší, nemohu převzít odpovědnost za tým, který mně poskládá někdo jiný. Neumím si představit, že bych měl nalajnováno někým jiným celou sezónu a já do toho měl shánět peníze. To se vylučuje s mojí vizí – řídit klub profesionálně.

V jakém stádiu jsou začátkem března potenciální jednání?

Sešel jsem se s majiteli, představil jim svůj model. Příští týden bych měl mít odpověď.

Do kdy osobně chcete mít nejpozději jasno?

Vzhledem k tomu, že už nyní se skládá „A-tým“ na příští sezónu, tak bych to chtěl vědět opravdu co nejdříve. Dále je potřeba řešit i trenéry mládeže. S řešením bych tedy moc neotálel.

Jaké máte reakce přímo z klubu, zákulisí?

Tak jako každý mám přátele i nepřátele. Já prostě neumím sedět a mudrovat. Dal jsem nabídku, která bude přijata, nebo odmítnuta. Ať to dopadne jakkoliv, doufám, že v klubu se vše otočí k lepšímu.

Jste členem opoziční politické strany. Nebude to problém, když klub ze 49% vlastní město Zlín?

Politika náš klub dovedla do Chance ligy. Pokud si to zodpovědní lidi neuvědomí, není nám pomoci. I z tohoto důvodu chci být spolumajitelem. Když vidím kolik financí to město stojí, neumím si představit, že by to nikdo na radnici nechtěl řešit. Vždyť jsou to peníze nás všech.

Co zlínskému klubu můžete ze své pozice nabídnout?

Nabízím práci na plný úvazek a zkušenosti marketingové firmy, která je na trhu již 15 let. V hokeji se pohybuji celý život, v klubu znám úplně všechny a naopak i oni mě. Když zahodíme svá ega a začneme společně makat, může to fungovat.

Pokud by se vám vstup do klub podařil. Co by bylo vašim prvním krokem?

Dám si postel do kanceláře, protože první dva měsíce se z ní nehnu. (se smíchem)

Co byste tedy chtěl změnit nebo nově zavést?

Myslím si, že vím, co tato funkce obnáší. V hlavě mám model, jak to vést. Nedisponuji však mandátem na to, abych se takto detailně vyjadřovat.

V jakém stavu, resp. rozpoložení se podle vás zlínský hokej nachází?

Zlínský hokej má štěstí v neštěstí, že ho takto masivně podporuje město! Víte, já pořád přibližně pět let slyšel, kdo musí z klubu být vyhozen, aby to fungovalo. Když už tam nikdo z nich není, tak jsme spadli. Každý, kdo tam teď je, se musí chytit za nos a nalít si čistého vína. Protože každou další lží si děláme u pravdy dluh. Pokud ta podpora města vydrží, musíme útočit na okamžitý návrat mezi elitu.

Je dle vás zlínský hokej „nemocný“?

Není nemocný, jen potřebujeme jasné vedení s přímou odpovědností. Někdo zkrátka ten klub musí vést jak navenek, tak i vnitřně.

Fanoušci nesou nelibě, že klub řídí „vedení“, tedy všichni a v podstatě nikdo. Vidíte to tedy podobně?

Souhlasím. Proto jsem přišel s mojí nabídkou.

Berani po 42 letech sestoupili z nejvyšší soutěže. Co bylo příčinou krachu?

Úpadek našeho hokeje osobně vidím od roku 2014, hned po titulu, kdy se v klubu personálně bojovalo a málo pracovalo. Jak na partnerech, tak i na kádru.

Je reálný okamžitý návrat do extraligy?

Záleží na lidech, kteří tento klub povedou.