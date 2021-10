Ani ve druhém zápase v pozici hlavního trenéra nedovedl Berany k výhře. Dosavadní lodivod lavičky hokejového Zlína Martin Hamrlík v nedělním večerním zápase ze střídačky sledoval velmi bojovný výkon svých svěřenců, body to však nakonec nepřineslo.

Martin Hamrlík | Foto: Deník / Jan Karásek

Ševci přitom na desátý pokus otevřeli skóre utkání. Oceláři však ve druhé třetině zápas srovnali a zkraje třetí otočili. „Kluci se nemají za co stydět, podali jsme dobrý výkon. Asi si to musíme vyžrat do dna, na body jsme dnes určitě měli," ohlížel se za utkáním někdejší asistent Roberta Svobody.