Zlín – Postupně rozežírali pardubické naděje na bodový zisk. Precizně sehranou druhou polovinou zápasu se zlínští hokejisté radovali ze sladkého vítězství. Elitní centr zlínského komanda Petr Leška pokořil pardubického brankáře Dominika Haška dvěma brankami a finální přihrávkou.

Martin Hamrlík | Foto: Pavel Sonnek

„Letos těch branek moc nemám. Jsem rád, že nějaké přibyly,“ pochvaloval si jeden z hrdinů extraligového šlágru. Vedoucí trefa na 2:1 padla po nádherné kombinační akci celé elitní formace. „To byla paráda. Larry Hamrlík i Jarda Balaštík místo střely nahrávali. Já už jsem měl zakončení jednoduché,“ vyzdvihl práci svých spoluhráčů.

Přitom strůjce celé akce chtěl původně střílet. „Puk jsem dlouho zpracovával. Původně jsem chtěl vystřelit, ale protože bylo přede mnou hodně místa, nahrál jsem. Jarda pak vše vyšperkoval pěknou gólovou přihrávkou na Petra,“ popsal Martin Hamrlík ze svého pohledu důležitý gól, kterým domácí definitivně otupili pardubický nástup do zápasu.

Leškovu druhou branku a celkově čtvrtou v zápase musel sudí uznat až pomocí videorozhodčího. Pardubičtí reklamovali vysokou hůl. „Bylo to na hraně. Rozhodčí situaci mohl posoudit jakkoliv. Nemyslím si, že to byla vysoká hůl, ale kdyby branku neuznal, tak by se nedalo nic dělat,“ uznal Leška, jenž si tak připsal svoji devátou trefu v ročníku. „Moc jsem nevěřil v uznání. V této sezoně totiž nemáme moc štěstí na uznané góly po videorozboru sudích,“ doplnil Hamrlík.

Zlínský ofenzivně laděný obránce v utkání proti legendě Dominikovi Haškovi měl prsty hned ve třech gólech Beranů. „Brácha Roman hrál v NHL proti Haškovi patnáct sezon, ale po dnešku mám asi gólů proti němu více než on,“ opět zažertoval 36letý zadák Zlína Martin Harmlík.