Mohl být spokojený s úspěšností přesilových her, Berani zužitkovali tři ze čtyř. Každopádně však tentokrát proti Vítkovicím tak trochu přišly vniveč – hokejisté Zlína se během večerního zápasu už neprosadili ani jednou, s Ostravany prohráli 3:6. O čem po zápase promluvil asistent trenéra Martin Hamrlík?

Asistenta trenéra Beranů Martina Hamrlíka trápí individuální chyby. | Foto: Deník / Jan Karásek

o prohře 3:6…

Každá porážka nás zadupává níž a níž, psychika se rozpadá. Zápas byl do třetí třetiny stále o gól. Jak jsou kluci nahlodaní, tak to jde vidět, nejedou nohy. I když jsme teprve po čtvrtém kole, tak bych přesto řekl, že už je tam deka. Bojujeme s úzkým kádrem, teď nás to dohnalo – přesilovky se musí překopávat, výkon je na pár borcích.