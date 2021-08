„Branky plynuly z laxnosti, podcenění. Nitra nečekala na nic, potrestala nás. Ještě jsme mohli být rádi, že jsme hned dali na 1:2, byli jsme zpátky v zápase,“ připomněl druhou úspěšnou trefu Tomáše Mikúše v přípravě.

Šance domácího mančaftu dlouho držel mladý brankář Daniel Huf, který vytáhl hned několik důležitých a zároveň těžkých zákroků. K úspěšnému zápasu Beranů to však nakonec nestačilo. „Nitra hrála výborně, silově, hodně bruslila. Kromě začátku to však bylo vyrovnaný utkání. Ze šancí se nám nepodařilo dát vyrovnávací gól,“ mrzelo Hamrlíka.

Zlínští hokejisté před novou sezonou Tipsport extraligy ještě odehrají pět přípravných duelů. Ze dvou dosavadních utkání mají skóre 3:5. „Není to tak, že by obrana byla lepší a zbytek nikoliv. Rovněž na nás bylo hodně šancí. Máme na čem pracovat, co zlepšovat,“ uvědomuje si bývalý vynikající obránce.

V útočných řadách si navíc pochvaluje nové posily Tomáše Mikúše a Darka Hejcmana, kteří dosud v přípravě vstřelili všechny branky Beranů. „Tomáš i Darek se jeví výborně. Jsme mile překvapeni tím, jak se prezentují. Tomáš je všestranný útočník, Darek výborný bruslař, neuhne ze soubojů, navíc se zapojuje do kombinace."

Útoky Beranů se však ještě zajisté budou proměňovat. Do přípravných zápasů například ještě nezasáhl Antonín Honejsek. „Pětky se budou ještě míchat. Vopelka má drobnější zranění, stejně jako Honejsek. Příští týden by měl být k dispozici. Celé se to posune," informuje Martin Hamrlík.

Hokejisté Zlína od nadcházející sezony budou mít nového kapitána. Pásku po Tomáši Žižkovi dosavadně převzal útočník Tomáš Fořt. „Volba teprve bude. Zatím jsme to tak určili na přáteláky," uzavírá asistent trenéra Beranů.