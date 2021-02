„Byl to ostudný výkon, zaslouženě jsme prohráli,“ neschovával se asistent trenéra Beranů Martin Hamrlík po vysoké porážce.

Jedním z klíčových okamžiků zápasu byl jeho úvod, kdy hosté inkasovali hned po devatenácti vteřinách. Po pěti minutách to z jejich pohledu už bylo 0:2.

„Chtěli jsme odehrát první dobrou třetinu, bez oslabení – v první minutě jsme však dostali gól a už se to vezlo. Pak tam bylo hodně nezodpovědnosti, všechno bylo špatně,“ nešetřil kouč, který se společně s hlavním trenérem Robertem Svobodou musí obejít bez šesti hráčů.

Kometa se ve druhé třetině probojovala do vedení 4:0, hosté ještě vykřesali naději zásluhou Lukáše Vopelky, jenž přesnou střelou k tyči zužitkoval přesilovou hru.

Závěrečná část zápasu přinesla divokých dvacet minut, ve kterých padlo hned osm branek – pět na straně Komety, tři ve prospěch zlínských Beranů.

„Zbytečně to tam napadalo, chtěli jsme to hrát na nula nula. Říkali jsme, ať nemají přečíslení, ale každý si dělal, co chtěl. Všechno jim to tam spadlo,“ rozhodil Hamrlík rukama.

I když domácí překonali zlínského brankáře Daniela Hufa celkem devětkrát, tak o případné výměně gólmanů nebyla řeč.

„Pochopitelně se nabízí, že by mohl jít ven. Napadalo to tam však tak rychle, že ani nebyl čas na to pořádně myslet. Na Kořena (Michala Kořénka – pozn. red.) by to navíc bylo moc, Huf za góly nemohl,“ nehledal příčinu porážky v 20letém brankáři.

Sedm kol před koncem základní části nejvyšší soutěže je momentálně situace v tabulce mnohem čitelnější – Berani na 12. Olomouc ztrácí stejný počet bodů a vyhlídky na předkolo play-off se tak rapidně snížily.

„Po takovém zápase už žádná šance asi není, musel by se stát zázrak a všechno bychom museli vyhrát a Olomouc prohrát,“ uvědomuje si Martin Hamrlík neúprosnou matematiku.

„Není příjemné stát na střídačce, jak to skóre leze nahoru,“ popsal své pocity během závěrečného dějství zápasu.

Hokejisté Zlína na vysokou porážku budou moci zapomenout velmi brzy – v nahuštěném programu totiž pokračují už v neděli, kdy od 15.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají aktuálně poslední tým Českých Budějovic.

Berani, kteří na Jihočechy disponují devítibodovým náskokem, se svým nejbližším soupeřem v letošní sezoně odehráli tři zápasy – kromě úvodní venkovní výhry 4:1 v dalších dvou střetnutích padli 2:3 a 1:5.

„Nyní se musíme soustředit na Budějovice. Nechceme být poslední, zápas hodláme vyhrát,“ má jasno Martin Hamrlík.