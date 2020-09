„S Olomoucí jsme prohrávali 0:3, tentokrát to bylo 0:2. Proti mančaftu takových kvalit se utkání už těžko otáčí. Po dvou prohraných zápasech nám určitě nepomohlo, že znovu rychle vedl soupeř. Se štěstím jsme sice sahali po bodu, kvůli začátku jsme si však bod nezasloužili,“ mrzelo asistenta hlavního trenéra Zlína Martina Hamrlíka.

Uplynulý pátek Berani museli po šesti minutách stahovat manko dvou branek, proti hradeckému Mountfieldu se tak přihodilo o minutu dříve.

V obou případech poprvé inkasovali z první střely hostů. Zatímco u Libora Kašíka, který chyběl kvůli lehčímu zranění, se tak stalo po dvou a půl minutách. Nyní talentový Daniel Huf kapituloval už po 59 vteřinách zápasu.

„Vysvětluji si to horší koncentrací a individuálními chybami. Nějak se vše sečetlo, že to na úvod bylo špatné,“ zamyslel se asistent Roberta Svobody.

Vzhledem k současné epidemiologické situace a nařízení vlády se na stadion mohlo dostat pouze 1 000 osob, což podle Martina Hamrlíka rovněž hrálo velkou roli na začátku duelu.

„Hokej je takový, jaký je. Musí se hrát, aby se neztratil z očí. Hráči určitě nemají z čeho čerpat energii od diváků. Bez nich je to utrpení. Není to žádná výmluva, ale fakt. Oba mančafty mají stejnou situaci. Domácí výhoda se danou návštěvností ztrácí,“ domnívá se Hamrlík o skutečnosti, která by ve vnitřních prostorách měls trvat minimálně čtrnáct dní.

Jedním z problémů Beranů je na začátku špatná produktivita. Během úvodních třech zápasů se prosadili pouze třikrát.

„Dva góly přitom ještě dali naši obránci,“ připomněl páteční trefy od modré lajny Davida Noska a Daniela Gazdy,

„Vůbec nám nejdou přesilovky, na což doplácíme. Z nich jsme dosud nevstřelili jedinou branku,“ trápí někdejšího obránce.

Během přípravného období se výborně dařilo Jakubu Šlahařovi, který v úvodu extraligy čeká na první bod.

„Nemyslím si, že ostatní kluci na něj spoléhají. Když máme šance, tak o to více to ještě hrajeme do prázdné branky. Žijeme z přípravy, ve které padaly pěkné branky. Teď by to měli vzít na sebe zkušenější hráči. Nenahrávat, ale rovnou střílet. Za celé tři kola jsme pouze jednou získali přečíslení dva na jednoho a my skončíme v rohu,“ popisuje současné nedostatky.

Berani další zápas sehrají už v neděli proti Pardubicím, se kterým se dvakrát potkaly v přípravě. „Očekávám tisíc lidí,“ rozesmál se Hamrlík. „Je to další zápas, ve kterém budeme hrát o první body. Budeme potřebovat lepší vstup do utkání," dodal.

Nedělní zápas je na programu od 17.00 hodin.