Na Martinu Hamrlíkovi byla poznat velká nespokojenost. Asistent hlavního trenéra Beranů po prohře na Kometě Brno 3:5 lamentoval jak nad inkasovanými brankami v početní nevýhodě, tak se rovněž rozpovídal o motivací hokejistů Zlína v této době.

Martin Hamrlík | Foto: Deník / Jan Karásek

Jak byste zhodnotil zápas, ve kterém jste obdrželi tři branky v oslabení?

Kometa vyhrála zaslouženě. Za první třetinu, jakou jsme předvedli, jsme si zvítězit nezasloužili. Tolik vyloučení z naší strany byla anarchie. Byly to hloupé fauly.

Do zápasu jsme se vrátili ve druhé třetině, hra se určitě zvedla. Dvě třetiny však hrát nestačí. Borci si musí sáhnout do svědomí, co předvádí. Je to škoda. Hrát takto od začátku, tak šance by byly, ale přesilovky rozhodly.