Berani se přesto díky Peteru Trškovi a Štěpánu Fryšarovi radovali z vyrovnání, čímž si tak zajistil zisk bodu. „Za stavu 2:0, kdy jsme měli náskok a tlak, jsme vyrobili dvě chyby, které Zlín potrestal. Stalo nás to bod, což nás mrzí, ale za výhru v prodloužení jsme rádi," vyjádřil se k bláznivému závěru domácí kouč Jiří Kalous.

Brněnští na svého rivala ze začátku pořádně vlétli, v úvodních minutách zápasu mu pořádně nedali nadechnout. Mohla za to i početní převaha domácího mužstva, která se dostavila po faulu Novotného na konci čtvrté minuty. „Přežili jsme nápor Komety, především v první třetině," uvědomuje si Hamrlík.

Skvělý obrat do zdárného konce nedotáhli. Hokejový Zlín však bod z ledu Komety Brno, kde dvakrát inkasoval v 55. minutě, nakonec bere. „I přes prohru v prodloužení jsme spokojení," hodnotil včerejší prohru asistent trenéra Beranů Martin Hamrlík.

