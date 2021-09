Oba mančafty před začátkem utkání uzavíraly extraligovou tabulku. Vinou neúspěšných předchozích zápasů se Berani do utkání nedokázali pořádně dostat. „Celkově jsme neodehráli dobrý zápas. Bylo na nás vidět, že v hlavách spíše převládá strach z prohry než touha po vítězství. Celé utkání bylo přišláplé," smutnil na pozápasové tiskové konferenci Martin Hamrlík.

O vyrovnávací trefu se v polovině třetí třetiny postaral Antonín Honejsek. Berani však na konci dějství přišli o jednoho hráče v poli, na trestnou lavici se vydal Novotný. Jelikož Kladno za 13 vteřin nic nevymyslelo, v prodloužení mělo více než minutu a tři čtvrtě dlouhou početní převahu čtyřech proti třem. „Dokázali jsme to ubránit, doufali jsme v nájezdy. Bohužel se to nepodařilo. Převládá zklamání. Kladno vyhrálo zaslouženě.“

Jakoby však ani nebylo poznat, že Kašík z brankoviště odešel, Huf si vedl na výbornou, čelil hned několika ošemetným momentům. Celkově pokryl patnáct střel. Díky němu hokejisté Zlína měli naději na obrat. Stejně jako díky Darku Hejcmanovi, který premiérovou extraligovou trefou zkraje 43. minutě snížil na 1:2. „Gól nás nakopl. Kdybychom ho nedali, tak by se to už dohrálo. Bod v tu dobu byl pro nás cenný," uvádí asistent trenéra Beranů.

Berani přitom do třetí třetiny vstupovali bez Libora Kašíka, který tak vůbec poprvé v letošním ročníku nejvyšší soutěže přenechal místo mladšímu kolegovi Danielu Hufovi. Z výkonnostních důvodů to však nebylo. „Když se ve druhé třetině srazili s Trškou, tak se mu zamotala hlava," přiblížil Hamrlík situaci z prostředního dějství, kdy se brankářská jednička mužstva vydala na výlet až k téměř modré čáře.

Nejen pro asistenta trenéra Beranů Martina Hamrlíka se jednalo o důležitý zápas. Hokejisté Zlína však z něj odešli poraženi. A to i přesto, že stáhli dvoubrankovou ztrátu, kterou svěřenci Roberta Svobody v 8. kole Tipsport extraligy proti Kladnu nabrali.

