Robert Hamrla měl jednoznačnou vizi: „Byl bych generální manažer, jednatel a zároveň spoluvlastník klubu v jedné osobě. Když už v tom budu mít vlastní peníze, vize a hlavně svoje jméno, tak pro partnery bude zárukou že to myslím vážně. Vsázím na tuto kartu, proto jsem vstoupil do jednání s majiteli. Žádná jiná varianta pro mě nepřichází v úvahu,“ informoval bývalý brankář v nedávném rozhovoru pro Deník .

Hamrla o ambici generálního manažera i politice: Berany dovedla do Chance ligy

Ze svého návrhu nyní nehodlá ustoupit ani o krok, což také potvrdil. „Jedna z mých podmínek byla i odkup podílu. Tato nabídka ale nebyla přijata,“ mrzí Hamrlu, pro kterého jiná varianta působení v klubu neexistuje. „Preferuji komplexní řešení, jak jsem ho navrhl,“ stojí si za svým prohlášením.

Prezident prezídia PSG Berani Zlín Jiří Korec po pondělní valné hromadě zdůraznil, že by měla být obnovena funkce generálního manažera, resp. výkonného ředitele. „Pro neznalého člověka to může být pozitivní zpráva. Pokud to ale nebude jeden z jednatelů, kteří nyní mají mandát pro skládání mužstva včetně trenérů, tak pak daného člověka lituji,“ naráží na skutečnost, že za výsledky mužstva má nést odpovědnost jedna osoba dodatečně vybraná z výběrového řízení.

Vedení Beranů chce rychlý návrat do extraligy a nového manažera klubu!

Berani by si přáli okamžitý návrat do nejvyšší soutěže. Podle Roberta Hamrly nyní bude potřeba co nejdříve složit kádr, včetně trenérského štábu. „Peníze na to budou mít extraligové, jen „A-mužstvo“ od města dostane šestnáct milionů. S tímto balíkem peněz to snad ani jinak nejde,“ míní zlínský rodák.

Fanoušci ševců v poslední době láteřili nad špatnou komunikací vedení klubu. Mimo jiné je i pobouřilo několikanásobné odmítnutí vrchních činovníků do České televize. „Upřímně netuším, koho do televize přesně zvali. Celková hra na schovávanou však našemu klubu neprospívá. Důležité nyní je, že víme, kdo skládá mužstvo a bude za to zodpovědný. Teď už budou muset ze svého středu určit osobu pro komunikaci,“ uvědomuje si Robert Hamrla.