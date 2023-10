„Teď jsem měl obrovskou radost za Nika (Nicolas Werbik), že to tam dorval, chudák to tam tlačil. Možná z toho mohl být i technický gól, jelikož byl snad třikrát faulovaný, snad o něj zlomili i hokejku. Dotlačil to silou, vervou. Dost mu to pomůže. Tyto góly potřebujeme dávat, i když tam bude brankář,“ velí 32letý útočník.

Na hattrick jste nemyslel?

Trošku jsem to v hlavě měl. (úsměv) Ve třetí třetině tam byly dvě dobré situace, věřil jsem, že to tam spadne. V jednom případě jsem netrefil bránu, podruhé gólman ani nevěděl, jak to chytl. Byla by to malá třešnička na dortu. Do kasy bych musel platit petardu, alespoň jsem si ulevil. (se smíchem)

Nebylo to proti Znojmu až příliš utrápené vítězství?

S mančafty pod námi jsme chtěli naplno bodovat, získali jsme všech šest bodů. Nezáleží na tom, jak jsme k tomu došli. Výkon není úplně optimální, vítězstvími se potřebujeme zvednout. Myslím si, že se to daří. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Co vám chybí k optimálnímu výkonu?

Lehkost, trochu jsme nervózní. Upřímně nevím z čeho, není na nás žádný tlak. Občas mi přijde, že se bojíme hrát. Tak to vypadalo první třetinu. Něco jsme si k tomu řekli, na začátku druhé jsme vstřelili druhý gól, což nám psychicky hodně pomohlo. Drželi jsme to, pak nás zabrzdil jejich vyrovnávací gól. Hráli jsme kompaktně, drželi jsme se toho, co jsme si řekli. Přineslo to ovoce. Do kabiny patří díky.

Ovlivnil první třetinu úvodní vzájemný zápas, který jste ve Znojmě prohráli 1:5? Hosté si na vás více mohli věřit…

To netuším. Ukazovali jsme si klipy ze zápasu, který jsme tam odehráli, stejně jako videa z jejich posledních utkání. Připravovali jsme se na to, jak hrají. Přesto tam byla nervozita, nevycházelo nám to. První gól nás pak uvolnil.

Ze 40 střel jste vstřelili tři góly, produktivita stále není optimální….

Rádi bychom dávali více gólů, to vám řekne každý útočník! Sezona je dlouhá, přijdou v ní určité situace. Věřím každému spoluhráči, že to má v sobě, že to dříve nebo později začne padat všem. Je jedno, kdo to potáhne. Teď jsme dva góly vstřelil já, příště to může být úplně někdo jiný. Podstatné je, abychom se zvedali jako tým.

V polovině zápasu došlo k nešťastnému zranění hostujícího Havláta. Viděl jste tu situaci?

Vůbec ne. Novas (Martin Novotný) však hned mával rukou, že se něco stalo. Robert (Havlát) mu údajně spadl na brusli, na nůž, vždy je to hodně nebezpečné. Jsem rád, že rozhodčí přerušili hru, nikdy nevíte, co se může stát. Co mám zprávy, bude v pohodě. Doufám, že si z toho odnese jen pár stehů a brzy se dá do kupy.

Chybí nám lehkost, přiznává Horák

Ovlivní vás to přímo na ledě?

Hlavně jsem myslel na to, aby byl v pořádku, aby to nebylo vážnější zranění. V danou chvíli to byly jediné myšlenky. Sami jste viděli, že všichni skandovali, když odjížděl. Přeji mu brzké uzdravení, aby byl brzy v pořádku.

Podruhé v řadě přišla na domácí utkání nižší návštěva, než byste si možná představovali. Cítíte, že by fanoušci od vás požadovali více?

Je to i tím, že poslední dva zápasy se hrály v pondělí, lidé na to nejsou tady úplně zvyklí. Když se hraje v sobotu, tak rodiny přijdou, vytáhnou děti, celkově je zde pak více lidí. Vítězství proti Znojmu je nejlepší pozvánkou, co jsme pro ně mohli udělat. Věřím, že jich přijde víc a poženou nás za třemi body.

Už ve středu vás čeká zápas s Prostějovem. Bude důležité potvrdit poslední výhry, že?

Hrajeme doma, hned za dva dny. Druhý den zregenerujeme, hned se začneme připravovat na středu. Určitě budeme chtít bodovat naplno.