„Třikrát jsme se dopustili faulu, hned se dostali pod tlak. Bohužel jsme pak obdrželi smolný gól. Rozhodně nám to moc nepomohlo, takový gól se však v hokeji stane,“ poukázal navrátilec do sestavy Beranů Darek Hejcman na šťastnou trefu Klepiše přes chumel hráčů.

Svěřenci Luboše Jenáčka stejně jako v předchozích venkovních střetnutích byli v úvodní třetině přestříleni, což v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže není ojedinělý jev. „Na cestu se vymlouvat nebudeme, to by byl alibismus. Nechodíme do brány, netlačíme se tam, kam máme. Místo, abychom byli přímočaří, tak něco zbytečně vymýšlíme. A to je na škodu,“ vidí Hejcman jeden z problémů neblahých čísel.

Berani bez opor prohráli v Liberci. Poprvé se trefil Mallet

Zkraje druhé třetiny navíc podruhé inkasovali, na začátku 26. minuty to z pohledu hostů už bylo 0:3, na střely prohrávali 9:25.

I když ve třetí třetině zásluhou premiérové trefy Malleta snížili na 1:3, tak necelé čtyři minuty před koncem udeřil Vlach. „Byly tam chyby, nezvládali jsme přečíslení. Navíc ta naše impotence v útoku…“ posteskl si 27letý útočník, který zahájil jedinou gólovou akci Beranů večera.

Ševci se v pozdním utkání na ledě Liberce nemohli spolehnout na zraněného Bedřicha Köhlera. Na marodku navíc přibyli Rus Vladimír Mikhasjonok a opora obranných řad Roberts Mamčics. Druhého nejproduktivnějšího hráče aktuálního týmu Antonína Honejska navíc ze zápasu vyřadila nemoc „Když vypadnou tři čtyři hráči základní sestavy, tak to tým trochu naruší. Máme však tady čtrnáct patnáct útočníků, kteří chtějí hrát a ukázat se. Mohli jsme je nahradit.“

Dominik Šarman: Ve Vítkovicích i Olomouci musíme podat týmový výkon

Povánoční náročný program pokračuje i nadále, už ve čtvrtek se hokejisté Zlína na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17.30 hodin představí proti Karlovým Varům, které bodovaly ve třech z posledních čtyřech zápasů. To jim vyneslo posun na dvanáctou pozici Tipsport extraligy. „Doma už bychom konečně potřebovali něco zahrát. Bude to těžký zápas, jsou výborně nabruslení, hrají hodně dopředu. Když ubráníme jejich protiútoky, budeme hrát zodpovědně dopředu a tlačit se do branky, tak můžeme uspět,“ vidí klíč k zisku dalších bodů Darek Hejcman.

Příští úterý poté Berany čeká velmi důležité utkání – od 18.00 hodin rozehrají zápas na ledě předposledního Kladna, na které po úterním střetnutí stále ztrácí pět bodů. „Půjde tam o všechno. Musíme bojovat a nejlépe získat tři body. Zase by nám utekli. To si nemůžeme dovolit,“ ví dobře někdejší hráč Přerova.